Sistem za alarmiranje zatajil: vas po 16 letih zopet zasuta

V noči na ponedeljek se je v Borci di Cadore ponovila zgodba izpred 16 let, ko se je nad vasjo sprožil zemeljski plaz in zasul več hiš in glavno cesto. Plaz leta 2009 je zahteval tudi dve smrti žrtvi: umrla sta mama in otrok.

Občina je takrat za nov sistem alarmiranja izrednih razmer porabila štiri milijone evrov, prebivalci pa po novi naravni katastrofi opozarjajo, da sistem ne deluje. Občani naj bi bili tokrat o nevarnosti namreč obveščeni šele, ko je plaz sredi noči že dosegel vas, poroča Corriere del Veneto. "Alarmni sistem ni deloval. Upamo, da bomo naslednjič prej opozorjeni. Ko se je sistem oglasil, je bilo blato že pred vrati. Drsel je tok iz proda, grušča in blavanov."