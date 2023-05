Plaz v Pakistanu pod seboj pokopal 11 ljudi iz nomadskega plemena

Plaz na severu Pakistana je terjal življenja 11 ljudi iz nomadskega plemena, med njimi pa je bil tudi štiriletni deček. Sneg je zasul skupino, ko je s čredami koz prečkala gorsko območje na prelazu Shounter. Pri reševanju so lokalnim uradnikom pomagali vojaki, v pomoč pa sta bila tudi dva vojaška helikopterja. Po navedbah prič so se reševanju ljudi, ujetih pod snegom, pridružili tudi lokalni prebivalci.

Pakistanski predsednik vlade Shehbaz Sharif je izrazil sožalje zaradi smrtnih žrtev in dejal, da je takšnih nesreč, kot so plazovi, zaradi podnebnih sprememb vedno več.

Severna območja Pakistana so zelo občutljiva na podnebne spremembe in se pogosto soočajo z ekstremnimi vremenskimi pojavi. V severni regiji je več ledeniškega ledu kot kjer koli na svetu zunaj polarnih območij. Nekateri od teh ogromnih ledenikov se zaradi podnebnih sprememb že talijo in ustvarjajo več kot 3000 jezer. Lani so državo prizadele uničujoče poplave, v katerih je umrlo več kot 1700 ljudi.

Strokovnjaki za podnebje pravijo, da postajajo poplave in plazovi v Pakistanu pogosti zaradi zapoznelega sneženja aprila namesto prejšnjega podnebnega vzorca decembra in januarja. Zaradi poznega pojava se plasti snega ne morejo tesno zbiti in kristalizirati v trden ledeniški led. Posledično se zaradi povišanih temperatur maja in junija ledeniki talijo.