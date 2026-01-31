Tragedija v rudniku: plaz pokopal vsaj 200 ljudi

Prvi plaz se je sprožil v začetku tedna po obilnih padavinah. "Zaenkrat je 200 mrtvih, številni so še vedno ujeti v blatu," je za AP povedal Kambere Muyisa, tiskovni predstavnik guvernerja province Severni Kivu, ki jo nadzorujejo uporniki M23. V času nesreče so bili v rudniku tudi otroci in ženske. Številne ranjene so odpeljali v bolnišnico, ki pa je oddaljena 50 kilometrov.
Rudarji večino dela opravijo na roke, zato so rovi slabo utrjeni in nevzdrževani, pogosto rove kopljejo vzporedno, kar pomeni, da lahko ena zrušitev prizadene velik del rudnika. Zaradi nevarnosti, da bi se rušenje nadaljevalo, so oblasti prebivalcem, ki so si ob rudniku zgradili zavetišča, naročili, da se preselijo.
V rudniku sicer kopajo koltan. Gre za črno rudo, ki vsebuje redko kovino tantal, ki pa je ključen material pri proizvodnji pametnih telefonov, računalnikov in letalskih motorjev.
Povpraševanje po kovini narašča, v Kongu pa naj bi nakopali 40 odstotkov svetovne zaloge. Dobiček od rudarjenja naj bi oboroženi skupini M23, ki ima podporo Ruande, prinesel po 800.000 dolarjev (674.000 evrov) na mesec. Država se sicer že desetletje sooča z eno najhujših humanitarnih kriz, ki jo je povzročil spor med vladnimi in uporniškimi skupinami.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.