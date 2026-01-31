Tragedija v rudniku: plaz pokopal vsaj 200 ljudi

Prvi plaz se je sprožil v začetku tedna po obilnih padavinah. "Zaenkrat je 200 mrtvih, številni so še vedno ujeti v blatu," je za AP povedal Kambere Muyisa , tiskovni predstavnik guvernerja province Severni Kivu, ki jo nadzorujejo uporniki M23. V času nesreče so bili v rudniku tudi otroci in ženske. Številne ranjene so odpeljali v bolnišnico, ki pa je oddaljena 50 kilometrov.

Rudarji večino dela opravijo na roke, zato so rovi slabo utrjeni in nevzdrževani, pogosto rove kopljejo vzporedno, kar pomeni, da lahko ena zrušitev prizadene velik del rudnika. Zaradi nevarnosti, da bi se rušenje nadaljevalo, so oblasti prebivalcem, ki so si ob rudniku zgradili zavetišča, naročili, da se preselijo.

V rudniku sicer kopajo koltan. Gre za črno rudo, ki vsebuje redko kovino tantal, ki pa je ključen material pri proizvodnji pametnih telefonov, računalnikov in letalskih motorjev.