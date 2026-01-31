Naslovnica
Tujina

Tragedija v rudniku: plaz pokopal vsaj 200 ljudi

Kinšasa, 31. 01. 2026 16.25 pred 5 urami 1 min branja 16

Avtor:
N.L.
Rudnik koltana v Vzhodnem Kongu

V Vzhodnem Kongu v srednji Afriki je plaz zasul rudnik, pri čemer je umrlo vsaj 200 ljudi, med njimi so tudi ženske in otroci. Na tem območju rudarji globoko pod zemljo kopajo koltan - enega ključnih materialov pri proizvodnji pametnih telefonov, računalnikov in letalskih motorjev.

Prvi plaz se je sprožil v začetku tedna po obilnih padavinah. "Zaenkrat je 200 mrtvih, številni so še vedno ujeti v blatu," je za AP povedal Kambere Muyisa, tiskovni predstavnik guvernerja province Severni Kivu, ki jo nadzorujejo uporniki M23. V času nesreče so bili v rudniku tudi otroci in ženske. Številne ranjene so odpeljali v bolnišnico, ki pa je oddaljena 50 kilometrov.

Rudarji večino dela opravijo na roke, zato so rovi slabo utrjeni in nevzdrževani, pogosto rove kopljejo vzporedno, kar pomeni, da lahko ena zrušitev prizadene velik del rudnika. Zaradi nevarnosti, da bi se rušenje nadaljevalo, so oblasti prebivalcem, ki so si ob rudniku zgradili zavetišča, naročili, da se preselijo.

V rudniku sicer kopajo koltan. Gre za črno rudo, ki vsebuje redko kovino tantal, ki pa je ključen material pri proizvodnji pametnih telefonov, računalnikov in letalskih motorjev.

Koltan vsebuje tantal, ki je ključen pri proizvodnji elektronike.
Koltan vsebuje tantal, ki je ključen pri proizvodnji elektronike.
FOTO: Profimedia

Povpraševanje po kovini narašča, v Kongu pa naj bi nakopali 40 odstotkov svetovne zaloge. Dobiček od rudarjenja naj bi oboroženi skupini M23, ki ima podporo Ruande, prinesel po 800.000 dolarjev (674.000 evrov) na mesec. Država se sicer že desetletje sooča z eno najhujših humanitarnih kriz, ki jo je povzročil spor med vladnimi in uporniškimi skupinami.

Vzhodni Kongo rudnik plaz koltan tragedija

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
myomy
31. 01. 2026 21.32
"Leta 2000 je kongovska vlada zaradi domnevnih neplačil preklicala Rautenbachove licence in jih prenesla na Johna Bredenkampa, domnevnega zimbabvejskega trgovca z orožjem. Konec 2000-ih je bilo izvedenih veliko konsolidacij sredstev in prenosov licenc, v kar je bil vpleten izraelski milijarder Dan Gertler. Poleg nepreglednih postopkov licenciranja je bil Gertler vpleten v sistematično podcenjevanje državnih rudarskih sredstev in njihovo prodajo podjetjem v tujini, kar je za DR Kongo povzročilo izgubo v višini 1,36 milijarde dolarjev, kar je skoraj dvakratnik skupnega letnega proračuna DR Kongo za zdravstvo in izobraževanje v letu 2012 ."
Odgovori
0 0
myomy
31. 01. 2026 21.30
"Kontroverze spremljajo rudarskega in logističnega poslovneža Billyja Rautenbacha, kamor koli gre. V Južni Afriki je pobegnil pred obtožbami goljufij in podkupovanja, iz Demokratične republike Kongo je bil deportiran zaradi slabega upravljanja rudarskih sredstev, ZDA in EU pa so ga sankcionirale zaradi njegove vloge v nasilnih zimbabvejskih volitvah leta 2008. Odkrito je govoril o svoji pripravljenosti s podkupninami doseči poslovni uspeh, njegov imperij v tujini pa je bil razkrit zaradi uhajanja panamskih in pandorinih dokumentov."
Odgovori
0 0
myomy
31. 01. 2026 21.26
Fact check; licenco za izkopavanje rudnih bogastev v Kongu ima Billy Rautenbach, ki je tudi predsednik rudarske kompanije v lasti države, kasneje se mu je pridružil še preprodajalec orožja John Bredenkamp in žid Dan Gertler.
Odgovori
0 0
Desno
31. 01. 2026 20.59
Vse za Kitajce
Odgovori
-2
1 3
Janik1111
31. 01. 2026 20.51
Marsikaj kopljejo v DR Kongo na izredno izkoriščevalski način, da je nam v EU in še kje drugje lepo.
Odgovori
+9
9 0
Desno
31. 01. 2026 21.00
Spet mešaš EU. Rudnik imajo čez kitajco. Bo. Šlo
Odgovori
-3
1 4
myomy
31. 01. 2026 21.27
Desno, lažeš.
Odgovori
0 0
Buci in Bobo
31. 01. 2026 20.50
Inženirje potrebujejo.
Odgovori
+1
1 0
eddy
31. 01. 2026 20.44
40% svetovne zaloge ključnega materiala za visoko tehnologijo? Narod pa umira od lakote in bolezni...brez besed
Odgovori
+10
10 0
yanay
31. 01. 2026 20.40
Oborožene skupine vse nadzorujejo? Sužnjelastniški odnos!
Odgovori
+3
3 0
eddy
31. 01. 2026 20.48
welcome to "svobodna afrika"...pa naj še kdo reče da jim pod kolonialno oblastjo nebi šlo bolje...vsaj red bi bil
Odgovori
+3
3 0
flojdi
31. 01. 2026 19.13
?????kopajo
Odgovori
+7
7 0
