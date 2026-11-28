Ena od hiš, pod katero je nastal plaz, se je začela posedati že lani, zato so se morali stanovalci izseliti. Zdaj pa je hrvaški državni inšpektorat odredil izselitev tudi prebivalcev sosednje hiše, nevarnost pa po ocenah grozi še približno 40 ljudem v treh objektih nižje po pobočju.

Po navedbah stanovalcev so se težave začele, ko je počila glavna vodovodna cev; mestne oblasti pa poudarjajo, da se je zemeljski plaz sprožil že prej, poroča Net.hr.

Med ogroženimi je tudi Igor Arlović, ki je za HRT povedal, da so se stanovalci po opozorilih pristojnih služb odločili zapustiti svoja stanovanja. Čeprav njihove stavbe niso neposredno na območju plazu, jim grozi nevarnost, da bi se nanje zrušili objekti višje na pobočju.

"V zadnjih štirih ali petih dneh so se razmere močno poslabšale. Materialna škoda že nastaja, vendar je še precej manjša od tistega, kar nam grozi," je dejal Arlović. Dodal je, da prebivalci sami ne morejo ukrepati, saj se plaz in najbolj ogroženi objekti nahajajo na zemljiščih, ki niso v njihovi lasti.

Mestne oblasti v Zagrebu pojasnjujejo, da se plaz nahaja na zasebnih parcelah, za vzdrževanje zemljišč in zaščitne ukrepe pa so odgovorni lastniki. Ob tem so navedli, da je eden od ogroženih objektov zgrajen brez ustreznih dovoljenj. Vsem prebivalcem, ki morajo zaradi nevarnosti zapustiti domove, je mesto ponudilo začasno nastanitev.