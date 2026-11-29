Kot smo poročali, je na območju zemeljskega plazu v zagrebški četrti Črnomerec moralo vsaj sedem družin zapustiti svoje domove, več objektov pa je bilo razglašenih za nevarne. Plaz, ki se je prvič aktiviral maja 2023, se je namreč po novih padavinah ponovno premaknil in ogrozil več stanovanjskih objektov.

Upokojeni geolog Dubravko Lučić za Net.hr opozarja, da lahko takšni dogodki vplivajo na širše območje. "Na vzhodni strani se je teren posedel za približno meter in pol do dva metra. Sam sem utrjeval temelje in vlagal v sanacijo, vendar lahko takšen incident povzroči težave na celotnem hribu."

Sodni izvedenec za gradbeništvo Žarko Željko pa opozarja, da je na tem mestu maja lani počila glavna vodovodna cev. Po njegovem mnenju je prav v tem mogoče iskati vzrok za plazišče. "To je zame jasen pokazatelj vzroka. Velika količina vode je prišla do temeljev in hiša se je preprosto začela premikati."

Po njegovem mnenju plaz ni posledica naravno aktivnega plazišča, temveč neustrezno sanirane prometnice in zamud pri ukrepanju. V takšnih primerih bi bilo treba ukrepati takoj, sanirati poškodbo in stabilizirati teren. Tukaj se je predolgo čakalo in rezultat je to, kar vidimo danes, je prepričan.

Mesto Zagreb sicer zanika to povezavo, mestne oblasti vztrajajo, da vzrok plazu še ni uradno ugotovljen. Po njihovih navedbah gre za staro plazišče na zasebnem zemljišču, hiša naj ne bi bila ustrezno načrtovana za takšno lokacijo, povezava s počeno vodovodno cevjo pa ni dokazana. Mesto sicer načrtuje dodatno utrditev ceste z globoko vgrajenimi piloti. Za štiri objekte še vedno velja prepoved uporabe, rok celovite sanacije plazu pa za zdaj še ni določen.