Plaz vzel 42 življenj, zdaj je območje stresel še potres

Območje ob meji med Turčijo in Iranom je stresel potres z magnitudo 5,7, ki je v Turčiji zahteval najmanj sedem smrtnih žrtev, med njimi so trije otroci, so sporočile turške oblasti. V Iranu je najmanj 25 poškodovanih. V obeh državah je nastala tudi gmotna škoda.

Potres je tla stresel ob 9.23 po lokalnem času (6.53 po srednjeevropskem) v bližini vasi Habaš-e Olja na vzhodu Irana, ki leži manj kot deset kilometrov od meje s Turčijo, je sporočil ameriški geološki urad USGS. Po navedbah turškega seizmološkega centra je bilo žarišče šest kilometrov pod tlemi. V Turčiji je zahteval najmanj sedem življenj, med žrtvami so tudi trije otroci, je sporočil turški notranji minister Süleyman Soylu. Pet ljudi je poškodovanih in so jih prepeljali v bolnišnico. Po besedah Soyluja bi jih bilo lahko še več ujetih pod ruševinami. Gmotna škoda je nastala tudi v turški provinci Van, kjer sta ta mesec že dva plazova zahtevala 41 smrtnih žrtev. V Iranu pa je bilo poškodovanih najmanj 25 ljudi. Nastala je tudi gmotna škoda. Poškodovane so bile številne hiše v štirih vaseh v provinci Zahodni Azerbajdžan. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke