Tujina

Z baznega tabora pod Everestom zrli plazu v oči

Katmandu, 16. 05. 2026 10.43 pred 58 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.L.
Plaz na Everestu

Z baznega kampa pod najvišjo goro sveta prihaja dramatičen posnetek plazu, ki je z Everesta drvel proti skupini alpinistov. Ti so se pred snežnim valom skrili v svoje šotore. Oblasti v Nepalu so to sezono izdale več kot 492 dovoljenj za Mount Everest, kar bo državi prineslo več kot šest milijonov evrov prihodkov.

V začetku tedna se je na južnem pobočju 8848 metrov visokega Mount Everesta sprožil plaz. Z visoko hitrostjo je nato drvel proti baznemu taboru, kjer se je takrat nahajala skupina alpinistov.

V le nekaj sekundah je bel snežni prah prekril tabor, po zraku so leteli kosi snega, plezalci pa so najosnovnejše zatočišče poiskali v svojih šotorih. Poročil o poškodovanih ni.

Prve smrtne žrtve sezone odprav v Himalajo

Nepal, kjer se nahaja osem od desetih najvišjih vrhov na svetu, vsako leto v spomladanski in jesenski plezalni sezoni privabi na stotine plezalcev. Oblasti so to sezono izdale več kot 1000 dovoljenj za 30 gora, vključno z 72 za Makalu in rekordnih 492 za Mount Everest, kar bo državi prineslo več kot šest milijonov evrov prihodkov.

Število smrtnih žrtev spomladansko-poletne sezone odprav v Himalajo se povečuje. To sezono je doslej umrlo pet gornikov, tudi 38-letni češki plezalec David Roubinek in trije nepalski vodniki. Zadnja je na gori Makalu umrla ameriška plezalka Shelley Johannesen, je navajala STA.

Mount Everest snežni plaz Himalaja alpinizem Nepal

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

York
16. 05. 2026 11.36
Snemali do zadnjega trenutka. Nekateri za dober posnetek ostali zunaj. Kdo bi jih razumel.
bibaleze
