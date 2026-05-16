Z baznega tabora pod Everestom zrli plazu v oči

V začetku tedna se je na južnem pobočju 8848 metrov visokega Mount Everesta sprožil plaz. Z visoko hitrostjo je nato drvel proti baznemu taboru, kjer se je takrat nahajala skupina alpinistov.

V le nekaj sekundah je bel snežni prah prekril tabor, po zraku so leteli kosi snega, plezalci pa so najosnovnejše zatočišče poiskali v svojih šotorih. Poročil o poškodovanih ni.