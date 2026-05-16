Z baznega tabora pod Everestom zrli plazu v oči

V začetku tedna se je na južnem pobočju 8848 metrov visokega Mount Everesta sprožil plaz. Z visoko hitrostjo je nato drvel proti baznemu taboru, kjer se je takrat nahajala skupina alpinistov.
V le nekaj sekundah je bel snežni prah prekril tabor, po zraku so leteli kosi snega, plezalci pa so najosnovnejše zatočišče poiskali v svojih šotorih. Poročil o poškodovanih ni.
Prve smrtne žrtve sezone odprav v Himalajo
Nepal, kjer se nahaja osem od desetih najvišjih vrhov na svetu, vsako leto v spomladanski in jesenski plezalni sezoni privabi na stotine plezalcev. Oblasti so to sezono izdale več kot 1000 dovoljenj za 30 gora, vključno z 72 za Makalu in rekordnih 492 za Mount Everest, kar bo državi prineslo več kot šest milijonov evrov prihodkov.
Število smrtnih žrtev spomladansko-poletne sezone odprav v Himalajo se povečuje. To sezono je doslej umrlo pet gornikov, tudi 38-letni češki plezalec David Roubinek in trije nepalski vodniki. Zadnja je na gori Makalu umrla ameriška plezalka Shelley Johannesen, je navajala STA.
