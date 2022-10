Plaz zasul več deset alpinistov

Reševalci pravijo, da je bilo osem članov skupine rešenih, ostali pa so ujeti v razpoki. Iskanje so nato morali prekiniti zaradi dežja in sneženja. Lokalni mediji pa poročajo, da bi lahko število žrtev močno naraslo.

Skupino so sestavljali pripravniki iz bližnjega Nehrujevega inštituta za gorništvo. Vračali so se z gore Draupadi Danda-2. Oblasti so bile o nesreči obveščene okoli 09.30 po lokalnem času.

Šef policije v Uttarakhandu Ashok Kumar je medijem povedal, da se je nesreča zgodila na kraju, ki je težko dostopen.

Obrambni minister Rajnath Singh je na Twitterju zapisal, da je "globoko prizadet zaradi izgube dragocenih življenj".

Nesreča se je zgodila teden dni po tem, ko so v nepalski Himalaji našli truplo slavne ameriške smučarke Hilaree Nelson.