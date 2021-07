'Plenilska pošast, ki uživa v ubijanju': na smrt obsojeni morilec umrl v bolnišnici

Preiskovalci sicer sumijo, da je bilo žrtev morilca še veliko več. Ameriška policija je namreč med preiskavo objavila tudi več kot sto fotografij mladih žensk in otrok, ki jih je posnel Alcala, ki je bil v 70. letih svobodni fotograf.

Med fotografijami je tudi kar nekaj seksualno eksplicitnih posnetkov, ki prikazujejo mlade ženske in deklice med spolnim aktom, preiskovalce pa so še posebej pretresle fotografije, na katerih so fotografirane osebe nezavestne.

Številnih oseb na fotografijah tudi ob pomoči javnosti niso uspeli nikoli identificirati, s tem pa tudi niso uspeli potrditi, da so preživele srečanje z Alcalo. Preiskovalci menijo, da je žrtve k sebi zvabil prav s prošnjo, naj mu pozirajo, nato pa jih je mučil, zlorabil in ubil.

Alcala so aretirali leta 1979 med preiskavo umora komaj 12-letne deklice. Namestnik okrožnega tožilca v kalifornijskem Orange Countyju Richard Farnell je kmalu po njegovi aretaciji ocenil, da se bo Alcala izkazal za serijskega morilca. Njegove besede so se izkazale za preroške. Trideset let pozneje se je namreč znašel na sodišču zaradi umora še štirih mladih žensk na območju Los Angelesa v 70. letih. Z zločini so ga povezali na podlagi analize DNK.

Farnell se je v tem času upokojil, tožilec Matt Murphy, ki je vodil nov primer, pa je prav tako ocenil, da je žrtev še veliko več. V sklepnem nagovoru porote je Alcalo opisal z besedami lovec in plenilska pošast, ki uživa v ubijanju.