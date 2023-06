Plenković odgovarja Golobu: Hrvaška pri varovanju meja ne potrebuje Frontexa

Hrvaška pri varovanju lastnih meja ne potrebuje pomoči Frontexa, je ob robu vrha EU v Bruslju povedal hrvaški premier Andrej Plenković. S tem se je predsednik hrvaške vlade odzval na želje premierja Roberta Goloba, da bi na mejo med Hrvaško in Bosno in Hercegovino napotili enote Evropske agencije za mejno in obalno stražo.

icon-expand Andrej Plenković in Robert Golob po srečanju na Brdu pri Kranju FOTO: Luka Kotnik Golob je idejo, ki jo Hrvaška že od prej vztrajno zavrača, pojasnil s tem, da bi z napotitvijo Frontexa pomagali ne samo Sloveniji kot tranzitni državi, pač pa tudi Italiji kot ciljni destinaciji in tudi Hrvaški, "ki je v resnici samo tranzitna država". Hrvaški premier Plenković je danes v pogovoru z novinarji poudaril, da ima Hrvaška 6500 lastnih policistov, ki varujejo zunanje meje Hrvaške in schengenskega prostora, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Kot je povedal, se je hrvaški notranji minister Davor Božinović sicer dogovoril o prihodu šestih svetovalcev Frontexa, ki bodo Hrvaški pomagali pri ustavljanju nezakonitih migracij, "a ne na način, da bi postavili policiste iz drugih držav članic na svoje meje," je pojasnil Plenković. Golob: Frontex bi moral migracijske tokove nadzorovati po celotni zahodnobalkanski poti Premier Golob se je danes v Bruslju v razpravi o zunanjem vidiku migracij, ki med drugim vključuje sodelovanje s tretjimi državami in upravljanje zunanjih meja, zavzel za pospešitev sklepanja sporazumov z državami Zahodnega Balkana za napotitev enot Frontexa na njihove meje. Po njegovem mnenju bi moral Frontex migracijske tokove nadzorovati po celotni zahodnobalkanski poti. Slovenska policija je v prvih petih mesecih letos obravnavala 15.456 nezakonitih prehodov državne meje, kar je trikrat več kot v enakem obdobju lani. Dve tretjini vseh nedovoljenih prehodov meje v tem obdobju so ugotovili na območju novomeške policijske uprave, petino pa na območju koprske uprave.