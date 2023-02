Plenković hrvaške meje z BiH ne želi 'spremeniti v trdnjavo'

Čeprav hrvaška zunanja meja z Bosno in Hercegovino ter Srbijo v EU doslej ni bila omenjena kot posebej problematična, se bo to, če se bo val prihodov po tej poti nadaljeval, lahko spremenilo. Meja bi lahko postala problematična tako za Hrvaško kot za EU.

Upravljanje migracij in okrepljeno varovanje zunanjih meja EU sta bila sicer med glavnimi temami nedavno zaključenega vrha v Bruslju, ki se je končal v petek v zgodnjih jutranjih urah. Po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim so voditelji držav članic EU v četrtek skoraj ves večer in noč posvetili pogovorom o migracijah.

Po besedah francoskega predsednika Emmanuela Macrona je bilo "ozračje dokaj spravljivo", a med članicami EU še vedno obstajajo velike razlike v mnenjih. Vse države se sicer načeloma strinjajo, da je potrebno boljše varovanje zunanjih meja in večja solidarnost, še piše Jutarnji list.