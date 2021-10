Plenković in Milanović ostro nad srbsko zanikanje hrvaškega jezika

Srbsko zanikanje hrvaškega jezika v učbeniku za njihove osnovnošolce sta ostro obsodila tako hrvaški premier Andrej Plenković kot tudi predsednik Zoran Milanović. Premier je dejanje označil za sramotno in nedopustno, poroča hrvaška tiskovna agencija. Kot je dejal, Hrvaška pričakuje, da bo Srbija "popravila tovrstne anomalije v učbenikih", ki kažejo pomanjkanje spoštovanja do sosednje države.

Da ne razume pomena za to odločitvijo in s kakšno modrostjo je bila sprejeta, dodaja Plenković, ki pravi, da bo to osebno povedal tudi srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, ki se v Sloveniji trenutno udeležuje vrha EU-Zahodni Balkan.

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je medtem dejal, da bi Hrvaška lahko začela razmišljati o vzajemnih ukrepih. Poudaril je, da ima Hrvaška zelo visoke standarde podpore manjšinam, kot kaže pa sosednje države takšnega odnosa do Hrvatov nimajo.

V učbeniku slovnice 'Od besed do dejanj', ki je namenjen učencem osmih razredov, je namreč zapisano, da srbski, slovenski, makedonski in bolgarski jeziki spadajo v skupino južnoslovanskih jezikov in "Hrvati, Bošnjaki in nekateri Črnogorci za srbski jezik pravijo, da je hrvaški, bošnjaški in črnogorski".