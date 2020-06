Plenković kljub stiku z Đokovićem ne bo v samoizolaciji

Hrvaški mediji so se razpisali o tem, da bi moral hrvaški premier Andrej Plenković v samoizolacijo. Kriterije zato je določila hrvaška vlada oziroma nacionalni štab civilne zaščite. Hrvaška vlada pa je sporočila, da Plenković, ki je imel včeraj sicer negativen test na koronavirus, ne bo v samoizolaciji. A kot vemo, je inkubacijska doba za koronavirus daljša in ni nujno, da Plenković v resnici ni okužen z novim koronavirusom. Hrvaška vlada pojasnjuje, da premierju ni treba v samoizolacijo, saj je s tenisačem govoril manj kot tri minute in ker se tudi nista rokovala, samoizolacija ni potrebna. Plenković trdi, da se obnaša odgovorno in da lahko test opravi vsak dan, če bodo tako naročili epidemiologi.

Poleg tega je bil hrvaški predsednik vlade v številnih stikih tudi z ostalimi teniškimi igralci in obiskovalci turnirja, ki so bili v stikih z okuženimi. Hrvaški predsednik vlade ima sicer ta teden pomembne predvolilne obveznosti in dogodke. Kot opozarjajo hrvaški mediji, je v stikih z veliko ljudmi. Kot izpostavljajo, tudi če ta v resnici nima koronavirusa, bi s samoizolacijo in z izogibanjem kontaktov z ostalimi ljudmi ravnal odgovorno. Zanimivo je tudi to, da pa mora biti v samoizolaciji fotograf, ki je posnel omenjene fotografije.