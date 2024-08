Plenković kritičen do župana Dubrovnika zaradi ustaškega pozdrava

Franković se je v dalmatinskem zaledju udeležil odprtja spominskega parka za padlega pripadnika hrvaške vojske, ki je bil ubit v bojih v okolici Dubrovnika leta 1992. Pred zbranimi je župan sicer govoril o pomenu spominjanja in ne sovražnosti, govor pa nato zaključil z nacionalističnim sloganom 19. stoletja "Bog in Hrvati" in ideološko bistveno bolj zaznamovanim "Za dom spremni".

"Za dom spremni" je pozdrav, ki so ga koristili pripadniki ustašev v času Neodvisne države Hrvaške (NDH), marionetne države nacistične Nemčije in fašistične Italije, ki je izvajala množične poboje Srbov in pripadnikov drugih manjšin med letoma 1941 in 1945. Pozdrav je nato znova zaživel med vojno na Hrvaškem v 90. letih prejšnjega stoletja, ko so ga uporabljali pripadniki paravojaške skupine Hrvaške obrambne sile (HOS).