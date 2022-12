Plenković na bankomat po evre, nato pa z von der Leynovo na kavo v Slovenijo

Hrvaška bo vstop v območje evra in schengenski prostor 1. januarja proslavila simbolično, je napovedal hrvaški premier Andrej Plenković. Dejal je, da bodo odšli na bankomat in dvignili evre ter se s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen odpravili v Slovenijo in na kavo.

icon-expand Hrvaška bo vstop v območje evra in schengenski prostor 1. januarja proslavila simbolično. FOTO: AP Ursula Von der Leyen bo Zagreb obiskala ob pridružitvi Hrvaške schengenskemu in evrskemu območju 1. januarja, ko ne bo več nadzora na slovensko-hrvaški meji, kuno pa bo kot uradno plačilno sredstvo zamenjal evro. "Ne bomo delali velikega žura. Mislim, da moramo biti skromni in ponižni. Veliko smo delali na tem, a bomo to proslavili na nek simboličen način," je v oddaji hrvaškega nacionalnega radia HRT A sada vlada povedal hrvaški premier Andrej Plenković. Napovedal je, da se bo skupaj s predsednico Evropske komisije odpravil na mejo s Slovenijo. "Tu bova prečkala mejo brez nadzora. Popila bova kavo in plačala v evrih," je dejal in poudaril, da še nobeni državi ni uspelo na isti dan vstopiti v evrsko območje in schengen.