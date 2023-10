Plenković: Nadzor meja znotraj schengna ne preprečuje terorizma

Slovenija je nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je uvedla 21. oktobra, potem ko je to na slovenski meji storila Italija, minuli petek podaljšala za 20 dni oziroma do 19. novembra. Na vprašanje o slovenski uvedbi nadzora je hrvaški premier Andrej Plenković dejal, da je Ljubljana pri tem le sledila odločitvi Rima.

"Verjamem, da je to signal javnemu mnenju in državljanom, da so vlade bolj zaskrbljene zaradi varnosti. Toda ali bo taka poteza res preprečila teroristične napade ali porast ekstremizma? Mislim, da ne," je ocenil. Po njegovih besedah bi morali v ta namen okrepiti sodelovanje policij, izmenjati čim več informacij in varovati zunanje schengenske meje.