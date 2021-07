Plenković napovedal zaostritev protikoronskih ukrepov za Dalmacijo

Na Hrvaškem so prejšnji teden potrdili 881 novih okužb z virusom SARS-CoV-2, kar je občutno več kot v predhodnih treh tednih, ko so v povprečju odkrili približno 500 okužb tedensko. Največ novih okužb je bilo v štirih dalmatinskih županijah, ki so priljubljena turistična destinacija.