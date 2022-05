Plenković ob novem evru: Hrvaška kuna je dobila novo življenje

Na seji nacionalnega sveta za uvedbo evra kot uradne valute na Hrvaškem so predstavili hrvaški kovanec za en evro z motivoma kune in šahovnice. Spomnimo, da so nacionalne kovance za evro na Hrvaškem predstavili že v začetku februarju, a se je zapletlo pri kovancu za en evro, in sicer zaradi motiva kune, saj je avtor uporabil fotografijo škotskega fotografa. Avtor motiva kune Stjepan Pranjković je ob razkritju, da je brez dovoljenja uporabil fotografijo škotskega fotografa, umaknil svoj predlog, hrvaška centralna banka (HNB) pa je 14. februarja razpisala nov natečaj za idejno in izvedbeno rešitev hrvaške strani kovanca za en evro.