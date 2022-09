Plenković obsodil rusko agresijo: 'Hrvati dobro vemo, kako je biti napaden'

Dritan Abazović je Rusijo pozval, naj brezpogojno zapusti Ukrajino in vrne Kijevu zasedena ozemlja. "Preveč ljudi je umrlo, preveč domov je uničenih in preveč ljudi je moralo zapustiti domovino. To se v tem stoletju ne sme dogajati," je dejal.

Andrej Plenković je opozoril, da se posledice ruske agresije čutijo globalno, zato bi jo moral obsoditi ves svet. Spomnil je, da Hrvati dobro vedo, kako je biti napaden in kaj je potrebno za obrambo. Omenil je tudi, da bo Hrvaška kmalu postala del schengna, in poudaril pomen stabilnosti Bosne in Hercegovine.