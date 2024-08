Plenković opravičuje neprihod na Mali Lošinj: Nisem šel niti v Daruvar

OGLAS

Prejšnji konec tedna se je na trajektnem pomolu v pristanišču Mali Lošinj zgodila grozljiva nesreča. Uvozna klančina trajekta Lastovo je padla na štiri uslužbence Jadrolinije. Trije so poškodbam podlegli, eden pa je hudo poškodovan.

Usodna je bila uvozna klančina. FOTO: Bobo Pixsell icon-expand

Iz Jadrolinije so sporočili, da so zaradi dogodka globoko pretreseni, pojavile so se informacije, da incident preiskujejo v smeri tehnične napake, toda hrvaška javnost je terjala odgovornost. Opozarjali so na pretekle tehnične težave in zastarelo floto ter zahtevali odhod šefa Jadrolinije in prometnega ministra Olega Butkovića. Jezil jih je tudi molk premierja Andreja Pleknkovića. Ta se je oglasil šele danes, ko se je udeležil maše ob prazniku Marijinega vnebovzetja, novinarji pa so ga seveda zasuli z vprašanji o nesreči.

Dejal je, da je šlo za specifično nesrečo, ne za trčenje dveh ladij ali poškodbo med plovbo. "Ocenili smo, da morajo na kraj predstavniki Jadrolinije in pristojnega ministrstva. Izrekli smo sožalje, v takih okoliščinah smo pravilno postopali. Naš prihod tja ne bi ničesar spremenil," trdi prvi mož hrvaške vlade. "Pred kratkim se je zgodila tudi nesreča oziroma umor v Daruvarju, pa nisem odšel tja. Ne vem, zakaj bi bilo to pomembno," je dodal.

Po njegovih besedah to ni prva nesreča Jadrolinije v njegovem mandatu, je pa prva tovrstna v 77 letih obstoja Jadrolinije, ki ima več kot 50 plovil in 600 izplutij dnevno.

Na očitke o petdnevni tišini je odgovoril, da je to stvar njihove notranje komunikacije in da ne vidi potrebe, da bi se premier oglašal za vsako stvar. Dodal je, da ne bodo podlegli zunanjim pritiskom, ampak nameravajo počakati na konec preiskav policije in tožilstva.

Pohvalil se je z investicijami v Jadrolinijo in zavrnil očitke o dotrajanosti flote. "Ladjo se gradi, da bi dolgo trajala. Ne pet ali deset let, ampak več desetletij. Zato obstajajo vzdrževanje in varnostne službe, kar vse Jadrolinija ima, saj je resno in odgovorno podjetje. Vsaka ladja letno prestane redne tehnične preglede, nihče ne bi ogrozil varnosti potnikov in posadke," njegove odgovore povzema net.hr.