Plenković: Paravojaške enote se organizirajo in poskušajo na silo zamenjati vlado

Zahvalil se je strankam, ki so ta dogodek obsodile. Prepričan je, da na Hrvaškem obstajajo ljudje, ki so organizirani, ki se oborožujejo in poskušajo na silo zrušiti demokratično izvoljeno vlado. " Ta problem je veliko širši, o njem se morajo izreči tudi policija in druge službe, da bo javnost videla, kaj se dogaja. To je oblika sovraštva, v kateri sodelujejo tudi mediji ."

Plenković je dejal, da se nekateri ljudje organizirano oborožujejo in poskušajo na silo zamenjati vlado, a jim to ne bo uspelo.

Protestni shod proti HDZ

Spomnimo, na Trgu žrtev fašizma v Zagrebu, kjer je sedež HDZ, je v soboto potekal protest iniciative Skupaj svobodni. Na protestu z imenom Odpuščamo vas, ki ga je podžgalo več kot milijardo kun vredno oškodovanje Ine, so protestniki zahtevali odstop vlade, razpis predčasnih volitev in referendum o volilni zakonodaji. Zbralo se je več tisoč udeležencev, ki so nosili transparente s sporočili "Oblast izhaja iz ljudstva in pripada ljudem", "Spet ste ukradli Ino", "Razseljena mladina je vaš uspeh" in " Visoke cene energije so umetno ustvarjene".

V nekem trenutku so začeli vzklikati tudi homofobna in proticepilska sporočila, protest pa se je sprevrgel tudi v napad na novinarje vseh redakcij.

17-letnik osumljen terorizma

Med preiskavo enega od udeležencev je policija našla dve molotovki in ročno granato. Kot je poročal Jutarnji list, je bila bomba v velikosti dlani sestavljena iz razstreliva in napolnjena z žeblji.

Policisti so 17-letnika pridržali, osumljen je kaznivega dejanja priprave na teroristično dejanje. Po zaslišanju mu je preiskovalna sodnica zaradi ponovitvene nevarnosti odredila enomesečni pripor.