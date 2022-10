Plenković pozdravil spremembe volilnega zakona BiH, EU kritična

Hrvaški premier je dodal, da spremembe zagotavljajo politični obstanek Hrvatov v BiH in prispevajo k zagotavljanju njihove legitimne zastopanosti v domu narodov parlamenta Federacije BiH in v vladi te bošnjaško-hrvaške entitete.

"Evropska unija v BiH je vzela na znanje odločitev visokega predstavnika Schmidta o spremembah ustave Federacije BiH in volilnega zakona BiH. To je bila izključno odločitev visokega predstavnika. Visoki predstavnik mora izvršna pooblastila (t.i. bonnska pooblastila) uporabljati izključno kot skrajni ukrep proti nepopravljivim nezakonitim dejanjem," so sporočili iz delegacije EU v Sarajevu. Poudarili so, da je krepitev delovanja institucij BiH ključna prednostna naloga BiH na poti v EU.

"Po volitvah morajo politični akterji nadaljevati pogovore, da bi zagotovili enakopravnost vseh treh konstitutivnih narodov tudi v predsedstvu BiH. Spet smo priča temu, da so Bošnjaki preglasovali Hrvate, kar spodkopava delovanje BiH in skladne odnose konstitutivnih narodov," je dodal Plenković, ki je pri tem mislil na vnovično izvolitev Željka Komšića za člana predsedstva BiH iz vrst Hrvatov.

Ena od ključnih sprememb, ki jih je uvedel Schmidt, je, da je povečal število predstavnikov v zgornji dom parlamenta Federacije BiH, dom narodov. Namesto 17 predstavnikov iz vsakega konstitutivnega naroda, Bošnjakov, Srbov in Hrvatov, jih bo v domu narodov zdaj po 23, namesto sedmih predstavnikov iz drugih narodov pa 11. S tem je Schmidt med drugim onemogočil Bošnjakom, da bi v domu narodov preglasovali Hrvate in spremenil ustavo BiH.

Kvalificirano večino, ki predlaga predsednika in podpredsednika Federacije BiH, bo po novem predstavljalo enajst namesto dosedanjih šest predstavnikov iz poslanskih skupin konstitutivnih narodov, s čimer so jasno prednost dobili predstavniki, ki v poslanski skupini Hrvatov prihajajo iz delov BiH s hrvaško večino.

Schimdt je v izjavi za javnost poudaril, da njegova odločitev ne vpliva na uveljavljanje volilnih rezultatov nedeljskih splošnih volitev, in da je volilno reformo treba nadaljevati. "To ni in ne more biti široka reforma volilnega zakona, ki jo je treba še izvesti," je poudaril visoki predstavnik in dodal, da je pripravljen tudi osebno sodelovati pri tem.