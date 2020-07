Plenković s stranko HDZ ostaja na čelu hrvaške vlade

Plenković je zmagoslavno stopil med člane in privržence HDZ na dvorišču zagrebškega arheološkega muzeja ob zvokih pesmi Eye of the Tiger. "Treba je poskrbeti za rešitve za gospodarstvo, zdravstvo, krepitev demokratskih institucij ter človekovih in manjšinskih pravic," je dejal Plenković. Povedal je, da bo nova vlada vodila politiko nove sodobne politične neodvisnosti po zgledu prvega predsednika Hrvaške in HDZ Franja Tuđmana, ki je želel postaviti HDZ v desno sredino.

Predsednik hrvaške vlade in HDZ Andrej Plenković je po nedeljski prepričljivi relativni volilni zmagi na hrvaških parlamentarnih volitvah dejal, da je izid volitev odličen, a tudi obvezujoč. Ocenil je, da je bil njegov prvi premierski mandat težak, a bodo izzivi verjetno še večji. HDZ potrebuje osem poslancev za večino v hrvaškem saboru.

Levosredinska koalicija Restart na čelu s SDP je največja poraženka volitev, saj so jim predvolilne raziskave napovedovale relativno zmago, na koncu pa so dobili 43 poslancev. Predsednik SDPDavor Bernardić je po volilnem porazu izrazil pripravljenost za odstop z vodilnega položaja socialdemokratov.

Sledijo Domovinsko gibanje Miroslav Škoro, ki ima v koaliciji s skrajno desnimi strankami Hrvaški suverenisti in Blok za Hrvaško 15 poslanskih mandatov. Domovinsko gibanje so ustanovili 50 dni pred volitvami, potem ko je bil Škoro tesno poražen decembra lani v prvem krogu predsedniških volitev. V Domovinskem gibanju so prav tako pričakovali več poslanskih mandatov.

Sledi konservativna stranka Most neodvisnih list z osmimi poslanci ter levičarsko-zelena platforma Zmoremo! s šestimi poslanci, ki velja za največje presenečenje nedeljskih volitev. Tako kot Zmoremo! bodo prvič v hrvaškem saboru dva poslanca sredinske liberalne koalicije Stranke z imenom in priimkom, Pametno in Fokus z dvema poslancema. Dosedanja partnerica v Plenkovićevi vladni koaliciji Hrvaška narodna stranka (HNS) bo imela enega poslanca.

Še osem poslanskih stolčkov je predvidenih za poslance narodnostnih manjšin.

Najnižja volilna udeležba od osamosvojitve države

Udeležba na volitvah, ki so potekale v času, ko na Hrvaškem narašča število okuženih z novim koronavirusom, je pod 47 odstotki, kar je najnižja volilna udeležba na hrvaških parlamentarnih volitvah od osamosvojitve države. V nedeljo je bila udeležba za skoraj šest odstotkov nižja kot na predčasnih volitvah septembra 2016.

Pričakovati je, da bodo že danes stekli pogovori o sestavi nove hrvaške vlade. Za sestavo vlade bo moral mandatar dobiti podporo najmanj 76 poslancev v 151-članskem hrvaškem saboru.

Zaradi nevarnosti okužbe so danes na voliščih veljali strogi epidemiološki ukrepi. Volivci so morali pri vstopu na volišče razkužiti roke, priporočeno je bilo nošenje maske. Svetovali so jim tudi, naj prinesejo lastne kemične svinčnike.

Protiepidemioloških ukrepov pa niso preveč spoštovali med povolilnim slavjem v strankah, posebej tistih, ki so bile navdušene nad nedeljskimi izidi.

Tretji hrvaški premier, ki bo vodil dve vladi

Andrej Plenković je bil 12. hrvaški premier od osamosvojitve države, v drugem premierskem mandatu je treba sestaviti 15. hrvaško vlado, ki jo čakajo številni izzivi.

Plenković bo tretji hrvaški premier, ki bo vodil dve hrvaški vladi po socialdemokratskem premierju Ivici Račanu in nekdanjem predsedniku HDZIvu Sanaderju. Račan je svojo drugo vlado oblikoval brez parlamentarnih volitev in se je na oblasti obdržal štiri leta. Sanader je s HDZ dvakrat zmagal na parlamentarnih volitvah, a je zapustil svojo drugo vlado sredi drugega mandata.

Plenković bo tako lahko prvi hrvaški premier, ki bo po dveh zmagah na parlamentarnih volitvah na čelu hrvaške vlade v dveh celotnih zaporednih štiriletnih mandatih.

Plenković je na čelo HDZ in hrvaške vlade prišel iz Evropskega parlamenta, kjer je bil tri leta poslanec Evropske ljudske stranke (EPP). V Evropski parlament je bil izvoljen na prvih hrvaških evropskih volitvah leta 2013, še preden je država vstopila v EU, nato pa je postal poslanec tudi na rednih evropskih volitvah leta 2014.

Na vrh HDZ se je zavihtel julija 2016 kot edini kandidat na strankarskih volitvah po odstopu njegovega predhodnika Tomislava Karamarka. Letos je potrdil svoj predsedniški položaj v stranki, ko je na volitvah v HDZ prepričljivo premagal protikandidata, nekdanjega šefa hrvaške diplomacije Mira Kovača.

Plenković se je v HDZ včlanil leta 2011 na povabilo nekdanje hrvaške premierke in predsednice stranke Jadranke Kosor. Na takratnih parlamentarnih volitvah je bil izvoljen za poslanca v saboru.

Diplomatsko kariero je začel v prvi polovici 90. let. Med drugim je bil med letoma 2005 in 2010 namestnik hrvaškega veleposlanika v Parizu, potem pa leto dni državni sekretar za evropske integracije na hrvaškem zunanjem ministrstvu.

V prejšnjem sklicu Evropskega parlamenta je bil podpredsednik odbora za zunanjo politiko in predsednik odbora za parlamentarno sodelovanje med EU in Ukrajino.

Predstavlja se kot zmeren krščanski demokrat, ki je HDZ vrnil podobo desnosredinske državotvorne ljudske stranke, potem ko je njegov predhodnik stranko povezal s skrajno desnico. Kot predsednik HDZ se je soočal z opozicijo znotraj stranke, v kateri je del skrajno desnih članov nezadovoljen z njegovo usmeritvijo stranke proti desni sredini. Pogosto je izpostavljal privrženost političnemu programu EPP, kot tudi politiko prvega predsednika Hrvaške in HDZ Franja Tuđmana.

Hrvaško predsedovanje Svetu EU letos naj bi bila krona njegovega vodenja hrvaške vlade, a je načrte o pomembni vlogi Hrvaške in njenega premierja za nadaljevanje širitve EU na Zahodni Balkan v ozadje potisnila epidemija covida-19.

Med vodenjem vlade se je spopadal tudi s krizo v največji hrvaški družbi Agrokor, dodatno breme pri upravljanju države v zadnjem letu premierskega mandata pa je bil marčevski potres v Zagrebu kot tudi zdravstvena in gospodarska kriza zaradi epidemije novega koronavirusa.

Med predvolilno kampanjo je napovedal, da bodo reševanje posledic epidemije na zdravstvo in gospodarstvo kot tudi sanacija škode po zagrebškem potresu med prvimi nalogami nove hrvaške vlade.

Od 20 ministrov v Plenkovićevi prvi vladi jih je od jeseni 2016 konec mandata dočakalo pet. Večina ministrov je odšla zaradi različnih afer z domnevnimi zlorabami položaja in korupcijo kot tudi zaradi netransparentne prijave premoženja in njegovega porekla.

Plenković velja za ambicioznega, vztrajnega, zvitega ter zelo pragmatičnega politika. Tekmeci in nasprotniki mu očitajo bahavost, oholost in to, da rad deli lekcije drugim.

Je magister pravnih ved. Obvlada angleški, francoski in italijanski jezik.

Rojen je bil v Zagrebu aprila 1970, a sin univerzitetnega profesorja in zdravnice rad poudarja svoje dalmatinske korenine. Je poročen in oče dveh otrok.