Plenković uradno potrdil, da ne odhaja v Evropski parlament

Da nima namena oditi v Bruselj, je hrvaški premier Andrej Plenković poudarjal že med aprilskimi parlamentarnimi volitvami na Hrvaškem, ko je dejal, da želi voditi hrvaško vlado tudi tretji mandat.

Njegovo pismo Gordanu Jandrokoviću je na omrežju X v torek objavil generalni sekretar HDZ Krunoslav Katičić.

Plenković je v njem obvestil predsednika sabora, da bo še naprej opravljal dolžnosti predsednika hrvaške vlade in da ne bo prevzel dolžnosti poslanca v Evropskem parlamentu. Kot je še zapisal, s tem želi upravičiti izkazano zaupanje in odgovornost, ki so mu jo volivci izkazali na aprilskih parlamentarnih volitvah. HDZ je tedaj osvojila 61 od 151 poslanskih mandatov.

V HDZ bodo v soboto sicer potekale volitve predsednika, namestnika predsednika in podpredsednikov stranke. Plenković je že minuli mesec napovedal, da bo znova kandidiral za vodilni položaj. Na vprašanje novinarjev, ali pričakuje protikandidate, je takrat odgovoril, da lahko kandidira, kdor želi, ker da je HDZ demokratična stranka. Predsednik HDZ je sicer že od leta 2016.