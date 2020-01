Plenković v Evropskem parlamentu na udaru zaradi ravnanja policije z migranti

Hrvaški premier Andrej Plenković je ob predstavitvi prioritet hrvaškega predsedovanja Svetu EU v Evropskem parlamentu izpostavil večletni proračun EU, brexit in širitev unije. Evropski poslanci so mu poleg pohval namenili tudi nekaj kritik, predvsem zaradi nasilnega ravnanja hrvaške policije z migranti na meji z BiH.

"Hrvaške meje so evropske meje in kar se tam dogaja, je odgovornost vseh nas,"je dejala sopredsedujoča Zelenih Ska Keller. "Nobena država s takim ravnanjem ne more postati članica območja schengna," pa je poudarila poslanka iz vrst levice (GUE/NGL) Malin Björk. Hrvaški premier je tovrstne očitke evroposlancev v Strasbourgu zavrnil. "Hrvaška ne bo dopustila, da bi postala neformalen hotspot za migrante," je izpostavil. Dodal je, da se Hrvaška ni odločila na mejo postaviti barikad in bodeče žice kot nekatere druge države, temveč varuje hrvaško, evropsko in prihodnjo schengensko mejo s 6500 policisti. Poslancem je dejal še, da ne bi smeli govoriti o nasilnem ravnanju policistov kot o dejstvu, če tega niso preverili. Poudaril je, da je sam obiskal območje ob meji med Hrvaško in BiH ter se prepričal, kakšne so razmere tam. Je pa napovedal, da bo preveril očitke glede ravnanja policistov. Med prioritetami tudi večletni finančni okvir Med prioritetami je Plenković najprej omenil večletni finančni okvir, ki bo moral po njegovih besedah zadovoljiti pričakovanja vseh državljanov v vseh članicah, moral pa bo odgovoriti tudi na prihodnje izzive. "Če nam ne uspe, bo to okrepilo tiste, ki nočejo močne EU. In tega ne smemo dovoliti," je opozoril. Zavzel se je tudi za učinkovitejšo EU, ki bo bolj vidna v svetu. V zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz EU je hrvaški premier dejal, da naj bi bilo to novo izhodišče za izgradnjo novih odnosov med Brusljem in Londonom. Ob tem je opozoril, da je predvideno prehodno obdobje 11 mesecev zelo kratko in da bo potrebnih res veliko naporov, da bo stranema to uspelo.

Plenkovič je moral zagovarjati Hrvaško glede ravnanja policije z migranti. FOTO: AP

Za širitev EU na Severno Makedonijo in Albanijo Zavzel se je tudi za to, da se Severna Makedonija in Albanija začneta pogajati o članstvu v EU. Dosežki kandidatk bi morali po njegovem postati osrednja os politike širitve. Med pomembnimi nalogami je omenil tudi konferenco o prihodnosti Evrope. Kot je dejal, je pomembno, da se svet, komisija in parlament uskladijo glede ciljev konference, ki mora biti vključujoča in odprta. "Konferenca je nova priložnost, da se Evropa približa državljanom," je poudaril. Omenil je tudi štiri sklope programa predsedovanja, v katerih je poudarek na Evropi, ki se razvija, povezuje, varuje in je vplivna na globalni ravni. Pri Evropi, ki varuje, je omenil tudi nujnost skupne rešitve glede migracijske politike ter napovedal, da bo Hrvaška kot predsedujoča Svetu EU tudi varovala vladavino prava kot temeljno vrednoto. 'Hrvaška bolje od večine članic ve, kako pomembna je evropska perspektiva' Predsednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen pa je poudarila, da bo EU potrebovala energijo, enotnost in odločenost, kakršno so jo v preteklosti pokazali Hrvati, ki so v "le treh desetletjih prišli od prelivanja krvi do krmila EU". Hrvaška po besedah predsednice komisije bolje od večine članic ve, kako pomembna je evropska perspektiva, koliko dobrega lahko EU naredi z investiranjem v državah. "V nekaj tednih bomo oblikovali širitveno metodologijo," je napovedala. Evropski poslanci so v razpravi, ki je sledila, izpostavljali, da je Hrvaška predsedovanje Svetu EU prevzela v zahtevnem času za EU.

Zavzel se je tudi za to, da se Severna Makedonija in Albanija začneta pogajati o članstvu v EU. FOTO: AP