Plenković v saboru predstavil program in sestavo bodoče hrvaške vlade

Mandatar ter dosedanji predsednik hrvaške vlade in HDZ Andrej Plenković je med predstavitvijo programa svoje druge zaporedne vlade izpostavil, da bo eden dodatnih vzvodov za krepitev hrvaškega gospodarstva 22 milijard evrov, do katerih bo Hrvaška upravičena iz svežnja EU za obnovo po pandemiji covida-19 v naslednjih letih. Povedal je, da gre za znesek, ki je večji kot hrvaški letni državni poračun in dvakrat večji kot hrvaški letni prihodki od turizma.

Načrtuje zvišanje povprečne hrvaške plače na najmanj 1000 evrov ter dvig minimalne mesečne plače na 4250 kun (565 evrov). Upokojenci lahko pričakujejo za deset odstotkov višje pokojnine, je še napovedal Plenković. Vladni program predvideva tudi krčenje davka na dobiček podjetij ter znižanje davka na dodano vrednost (DDV) za vso hrano s 25 na 13 odstotkov.

Hrvaški premier je prav tako napovedal znižanje števila lokalnih uradnikov za polovico in združevanje občin ob nadaljevanju digitalizacije javnih storitev. Izpostavil je tudi izdelavo prostorskih načrtov za hrvaško ekološko-ribolovno cono (ERC) in epikontinentalni pas v Jadranu.

Med zunanjepolitičnimi cilji je znova omenil vstop države v območji evra in schengna. Utrjevali bodo vezi s Hrvati v drugih državah, spodbujali učenje hrvaškega jezika in krepili položaj Hrvatov, posebej v Bosni in Hercegovini in drugih sosednjih državah."Prizadevali si bomo za ustavno enakopravnost Hrvatov v BiH, podpirali evropsko prihodnost BiH ter zagovarjali pravice naših rojakov, še posebej v Srbiji, Sloveniji, Madžarski, Italiji, Črni gori in na Kosovu," je dejal Plenković.

Predstavil je kandidate za štiri podpredsednike hrvaške vlade ter za ministre, ki bodo večinoma nadaljevali svoje delo. Nova hrvaška vlada bo imela 16 ministrstev namesto dosedanjih 20. Na predstavitvi ni bilo kandidata za novega ministra za pravosodje in upravo Ivana Malenice, ki je okužen z novim koronavirusom in je v samoizolaciji. Malenica je bil doslej minister za upravo.

Plenković pričakuje, da bo večina poslancev podprla predlagani program in člane vlade. Že pred sredino ustanovno sejo sabora si je zagotovil podporo 76 poslancev, tako da ima v 151-članskem saboru potrebno večino.

Glasovanje o novi vladi bo sledilo razpravi. Opozicija je sicer že pred Plenkovićevo predstavitvijo izražala nezadovoljstvo, da bodo morali razpravljati o programu, ki so ga v roke dobili manj kot uro pred začetkom današnje seje.