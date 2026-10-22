Nekaj volne in dve pletilki povezujejo ljudi

Krajšanje časa, sprostitev, urjenje možganov in celo zdravilo za osamljenost. Vse to lahko prinese pletenje. A še preden nastane prvi šal, se lahko splete nekaj veliko pomembnejšega – prijateljstvo. V Avstraliji dokazujejo, da lahko nekaj volne in dve pletilki poveže ljudi, odžene skrbi in pomaga tudi tistim v stiski.