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Nekaj volne in dve pletilki povezujejo ljudi

Canberra, 22. 10. 2026 06.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Tim Divjak
Pletenje

Krajšanje časa, sprostitev, urjenje možganov in celo zdravilo za osamljenost. Vse to lahko prinese pletenje. A še preden nastane prvi šal, se lahko splete nekaj veliko pomembnejšega – prijateljstvo. V Avstraliji dokazujejo, da lahko nekaj volne in dve pletilki poveže ljudi, odžene skrbi in pomaga tudi tistim v stiski.

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avstralija pletenje

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