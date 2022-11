'Plezali smo skozi okno pralnice, da bi lahko šli na stranišče'

Mercedes Wedaa je bila skoraj tri leta gospodinjska pomočnica v Bezosovi rezidenci v Seattlu. V času opravljanja službe naj bi bila diskriminirana zaradi rase, ko se je pritožila, pa so jo odpustili.

Kot trdi v tožbi, so morali zaposleni med dolgimi izmenami plezati skozi okna pralnice, da so lahko dostopali do stranišča, saj jim ni bilo dovoljeno uporabljati kopalnic v glavni hiši milijarderja. Zaposlena je, kot še navaja, vsak dan delala do 14 ur brez odmora za kosilo ali počitek. Prav tako ni bilo na voljo posebne sobe, kjer bi si zaposleni lahko odpočili, zato so jedli v pralnici.

Wedaa zdaj toži Bezosa in še dve podjetji, ki upravljata z njegovimi nepremičninami. Bezosov odvetnik je navedbe nekdanje zaposlene označil za neutemeljene. Kot je pojasnil, je bila Wedaa glavna gospodinjska pomočnica, prejemala je tudi zelo dobro plačilo s šestmestnimi številkami. "Sama je bila odgovorna za razpored odmorov in kosil, njej in drugemu osebju pa je bilo na voljo več kopalnic in sob za počitek. Dokazi bodo pokazali, da je bila Wedaa v resnici odpuščena, ker ni dobro opravljala svojega dela," je pojasnil Bezosov odvetnik Harry Korrell.