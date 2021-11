Plezalna izkušnja v New Yorku za adrenalinske odvisnike

Združene države so znova odprle svoja vrata, kar se že pozna v turizmu. In v New Yorku, kjer so že željno pričakovali turiste, je sedaj na voljo tudi nova ponudba, ki pa ni za vsakogar. Le res zelo pogumni adrenalinski odvisniki se lahko podajo na posebno plezalno izkušnjo, ki vas ne le napolni z adrenalinom, ampak vas na koncu tudi nagradi z nepozabnim razgledom, medtem ko le na vrveh visite z roba nebotičnika.