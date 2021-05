Velikega zborovanja v Pliberku letos ne bo, pričakujejo le nekaj posameznikov

V četrtek je avstrijska policija potrdila, da ta konec tedna ne pričakujejo velike slovesnosti na Libuškem polju v Pliberku, ki je bila zaradi pandemije koronavirusa odpovedana že lansko leto. "Nobeno zborovanje ni bilo prijavljeno, niti s strani hrvaškega Častnega pliberškega voda, ki je do sedaj organiziralo dogodek," je za avstrijske medije dejal tiskovni predstavnik policije Reiner Dionisio .

V soboto je sicer v središču Pliberka napovedal protest nasprotnikov zborovanja, s katerim se tradicionalno spominjajo več desettisoč žrtev povojnih pobojev leta 1945, večinoma pripadnikov ustaške Neodvisne države Hrvaške, pa tudi civilistov. Slovesnost tu poteka že vse od leta 1952. V zadnjih letih pa je postala tudi zborovanje nacionalistov, na katerem se pojavljajo ustaški simboli, ki so v Avstriji sicer prepovedani.

Lani slovesnost ni potekala, leto pred tem pa se je na Libuškem polju zbralo do 10.000 ljudi. Obenem pa je potekal tudi shod antifašistov, ki so shod označili za poveličevanje nacizma in ustaštva pod krinko.