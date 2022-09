Plina po Severnem toku do nadaljnjega ne bo

Plinovod Severni tok 1, ki pod Baltskim morjem oskrbuje Nemčijo z ruskim plinom, so zaradi vzdrževalnih del zaprli v sredo. Med tridnevnim zaprtjem so Gazpromovi zaposleni skupaj s strokovnjaki nemškega podjetja Siemens Energy pregledali edino delujočo turbino na kompresorski postaji Portovaja.

Iz Gazproma so danes pozno popoldne sporočili, da so med vzdrževalnimi deli v turbini odkrili, da pušča olje in da bo do popravila prenos plina po Severnem toku popolnoma ustavljen. Kdaj bi lahko bila napaka odpravljena, niso navedli. Tiskovni predstavnik ruskega predsednika Dmitrij Peskov je že pred tem danes popoldne opozoril, da je zanesljivost plinovoda Severni tok ogrožena.