Pljuča sveta v Braziliji so se letos krčila z rekordno hitrostjo

Brazilija je med tistimi državami, ki je na konferenci COP26 podpisala zavezo, ki velja za enega večjih uspehov podnebnega vrha, in sicer da bo svet do leta 2030 prenehal z izsekavanjem pragozdov, poroča BBC.

Kot je že pojasnila Lučka Kajfež Bogataj, v skupnih izpustih deforestacija predstavlja do 14 odstotkov. In če bomo to res ustavili do leta 2030, bomo svetovne izpuste v enem mahu zmanjšali za več kot deset odstotkov, kar je ogromno. To je zelo pomembna zaveza, je ocenila.

Amazonski pragozd je dom za več kot tri milijone različnih živalskih in rastlinskih vrst, od njega je odvisnih tudi milijon staroselcev. Je ključna 'shramba' oglijika, ki upočasnjuje globalno segrevanje.