Pljuča lahko 'čudežno' popravijo škodo kajenja - a zgolj če prenehate kaditi

Naša pljuča imajo skorajda "čudežno" sposobnost, da popravijo škodo, ki jo povzroči kajenje - a zgolj če posameznik, preneha kaditi, trdijo znanstveniki v novi raziskavi.

Če so do sedaj znanstveniki domnevali, da so spremembe, ki nastanejo zaradi kajenje in vodijo do pljučnega raka, stalne in trajajo tudi po tem, ko posameznik preneha s kajenjem, je nova raziskava, objavljena v znanstveni reviji Nature, pokazala, da tistih nekaj nepoškodovanih celih lahko obnovi pljuča, povzema BBC.

To so znanstveniki zabeležili tudi pri posameznikih, ki so, preden so prenehali kaditi, 40 let skadili škatlico cigaret na dan. Celice v pljučih skozi leta kajenja počasi mutirajo in se spremenijo iz zdravih v rakave - a nekaj celic temu uspe ubežati in ostanejo zdrave. Natančnega razloga kako in zakaj kajenje teh celic ne poškoduje tako kot ostalih, znanstveniki niso odkrili.

Kajenje, cigareta, splošna FOTO: Shutterstock