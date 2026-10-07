Pljučna kuga: WHO in ZDA zahtevajo pojasnila, Trump bo poklical Putina

Ruski mediji so minuli teden poročali o smrti 28-letne laborantke, ki je delala na inštitutu za boj proti kugi v sibirski regiji Irkutsk. Okužila naj bi se s smrtonosno pljučno kugo, potem ko se ji je med delom po nesreči razbila epruveta. Ruske oblasti so to zanikale, kot tudi poročila o uvedbi sanitarnih ukrepov.

Z ameriškega zunanjega ministrstva so v torek sporočili, da "so od ruske vlade uradno zahtevali dodatne informacije" o zadevi. Dodali so, da si informacije izmenjujejo tudi z drugimi državami.

Predsednik Donald Trump je glede zadeve v torek dejal, da se bo z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom "zelo kmalu" pogovarjal po telefonu in da je pogovor že načrtovan.

Ameriška agencija za javno zdravje (CDC) je medtem v torek sporočila, da "pozorno spremlja razvoj razmer", hkrati pa dodala, da "zaenkrat nič ne kaže, da bi obstajala širša grožnja za ZDA". Ameriški zunanji minister Marco Rubio je že pred tem pozval Rusijo, naj "posreduje več informacij o tem, kar se je zgodilo". Poudaril je, da je vsaka okužba v laboratoriju še posebej zaskrbljujoča od izbruha pandemije covida.