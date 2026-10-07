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Pljučna kuga: WHO in ZDA zahtevajo pojasnila, Trump bo poklical Putina

Washington / Moskva, 07. 10. 2026 11.05 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Raziskovalni laboratorij

ZDA in Svetovna zdravstvena organizacija od Rusije zahtevajo dodatne informacije o domnevni smrti laborantke v Sibiriji zaradi pljučne kuge. Pozivajo jo tudi k jasnosti glede primera. Ameriški predsednik Donald Trump pa je napovedal, da bo o zadevi kmalu govoril z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom.

Ruski mediji so minuli teden poročali o smrti 28-letne laborantke, ki je delala na inštitutu za boj proti kugi v sibirski regiji Irkutsk. Okužila naj bi se s smrtonosno pljučno kugo, potem ko se ji je med delom po nesreči razbila epruveta. Ruske oblasti so to zanikale, kot tudi poročila o uvedbi sanitarnih ukrepov.

Z ameriškega zunanjega ministrstva so v torek sporočili, da "so od ruske vlade uradno zahtevali dodatne informacije" o zadevi. Dodali so, da si informacije izmenjujejo tudi z drugimi državami.

Predsednik Donald Trump je glede zadeve v torek dejal, da se bo z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom "zelo kmalu" pogovarjal po telefonu in da je pogovor že načrtovan.

Ameriška agencija za javno zdravje (CDC) je medtem v torek sporočila, da "pozorno spremlja razvoj razmer", hkrati pa dodala, da "zaenkrat nič ne kaže, da bi obstajala širša grožnja za ZDA". Ameriški zunanji minister Marco Rubio je že pred tem pozval Rusijo, naj "posreduje več informacij o tem, kar se je zgodilo". Poudaril je, da je vsaka okužba v laboratoriju še posebej zaskrbljujoča od izbruha pandemije covida.

Vladimir Putin.
Vladimir Putin.
FOTO: AP

WHO poziva k jasnosti

Tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v torek pozvala Rusijo k jasnosti glede primera."Pravočasno, izčrpno in pregledno posredovanje informacij v okviru mednarodnega zdravstvenega pravilnika je ključnega pomena za pojasnitev nasprotujočih si informacij in omogoča natančno oceno morebitnih tveganj za javno zdravje," je na omrežju X zapisal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tudi on je sporočil, da je od ruskih zdravstvenih organov zahteval dodatne informacije. Pojasnil je, da želijo razjasniti "vzrok hude pljučnice, patogen, ki je sprožil ukrepe javnega zdravja, ter poročila medijev o drugem zaposlenem s pljučnico neznanega vzroka".

Pojasnil je, da je Moskva WHO seznanila, da so opravili epidemiološko preiskavo, izvedli preventivne in nadzorne ukrepe ter da med identificiranimi stiki "niso odkrili nobenih patogenov z visoko stopnjo nevarnosti". Lokalni mediji so medtem poročali, da je več bolnišnic v Irkutsku uvedlo tritedensko karanteno.

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