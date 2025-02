Pljučnice in težave z ledvicami. Zaskrbljujoča diagnoza za 88-letnega človeka

Zdravje papeža Frančiška ostaja kritično. Zadnje novice iz Vatikana in Rima so sicer skope, sveti oče naj bi še vedno potreboval kisik, ki mu pomaga pri dihanju. Pljučnica je v tem starostnem obdobju izredno nevarna bolezen z visoko stopnjo smrtnosti, pravi infektologinja Mateja Logar. Ob starosti so dodatni dejavnik tveganja tudi pretekle pljučne bolezni.