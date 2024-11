Nov spominek za turiste: pločevinka z italijanskim zrakom

Okoli jezera se je lani potikalo 5,6 milijona ljudi, kažejo podatki turističnega urada Lombardije. Visoke številke skuša sedaj v denar pretvoriti tudi italijanska agencija za trženje. Njihov strokovnjak Davide Abagnale je že pred leti ustvaril spletno stran, kjer so prodajali plakate jezera Como. Sedaj ponuja nov produkt: zrak v pločevinkah. 400-mililitrska pločevinka z italijanskim zrakom je turistom na voljo za 9,90 evra.

Idilično jezero v zadnjih letih ni priljubljena turistična destinacija zgolj za ljubitelje lepe narave, temveč tudi za filmske navdušence, saj so v neposredni bližini snemali filma Casino Royale in Hiša Gucci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kot so za CNN pojasnili v agenciji, je pločevinka ustvarjena kot spominek, ki ga turist lahko odnese v kovčku domov. Po njihovo je tak spominek izviren, zabaven in celo provokativen.

"To ni produkt, to je spomin, ki ga nosite v srcu," je povedal Abagnale in dodal, da lahko turisti pločevinko po odprtju ponovno uporabijo kot lonček za pisala.

Nad idejo sicer niso navdušeni vsi. Župan mesta Alessandro Rapinese je dejal, da se mu zdijo bolj primerni spominki, ki tradicionalno predstavljajo mesto Como, kot je na primer svilen šal.

Ne gre za prvi primer prodaje zraka. Pred štirimi leti je eno od podjetij začelo s prodajo zraka iz Anglije, Škotske, Walesa in Severne Irske, da bi Britancem v tujini zagotovili vonj po domu.

Že več let je na prodaj tudi zrak iz Islandije. Razcvet prodaje je kanadsko podjetje doživelo leta 2015, ko je pločevinke z zrakom kupilo na stotine kitajskih strank.