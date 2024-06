Plovilo iz Vojne zvezd ali ameriško podvodno orožje?

In četudi plovila do sedaj ni bilo na spregled, so zemljevidi na Googlu pokazali, da naj bi se nahajalo v Kaliforniji, kar niti ni presenetljivo, glede na to, da je vojna mornarica plovilo več kot tri mesece preizkušala ob obali južne Kalifornije.

Obrambni analitiki predvidevajo, da si mornarica vse bolj prizadeva za razvoj tehnologije brezpilotnikov kot protiutež ruskim in kitajskim podmornicam. Rusi namreč razvijajo svoja podvodna brezpilotna plovila, domet naj bi imela približno 9977 kilometrov, oborožena so lahko z jedrskimi bojnimi glavami in dosegajo hitrost do 185 kilometrov na uro, piše New York Post.