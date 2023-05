Plovilo prevrnila vodna tromba, med žrtvami italijanska obveščevalca

Na 16-metrskem plovilu je bilo v nedeljo nekaj več kot 20 ljudi, Italijanov in tujih državljanov, ki so praznovali rojstni dan. Vreme se je nenadoma poslabšalo in nad jezerom se je razvila nevihta. Po besedah predsednika Lombardije Attilia Fontane se je plovilo prevrnilo zaradi vodne trombe.

Nesrečo je preživelo 19 ljudi, ki so bodisi sami odplavali do obale bodisi so jih iz vode rešili drugi čolni na območju. Umrli so štirje ljudje, med njimi dva Italijana, 62-letni moški in 53-letna ženska, ki sta oba delala za obveščevalno službo.

"Oba uslužbence, ki sta pripadala obveščevalnemu oddelku, sta se udeleževala družabnega srečanja, namenjenega praznovanju rojstnega dne enega od udeležencev," so v ponedeljek sporočile italijanske oblasti.

Izraelsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da je med žrtvami tudi nekdanji član njihovih varnostnih sil, star 50 let. Četrta žrtev je bila 50-letna Rusinja, soproga kapitana ladje.

Jezero Maggiore, ki leži v severnoitalijanskih regijah Piemont in Lombardija ter v Švici, je drugo največje italijansko jezero in priljubljena počitniška destinacija.