Po 10 letih in IVF dobila dvojčka, živela sta manj kot pet mesecev

Rania Abu Anza in njen soprog Wissam sta se celo desetletje trudila, da bi spočela otroka. V želji, da dobita potomce, sta se nazadnje zatekla k postopku zunajtelesne oploditve (IVF). Po dveh neuspelih poskusih IVF se je končno zgodil "čudež". Tretji poskus zunajtelesne oploditve je bil namreč uspešen in lani sta izvedela, da bosta končno postala starša. Še več: da pričakujeta dvojčka. A v času, ko sta izvedela to novico, si nista niti predstavljala, v kakšno realnost se bosta rodila njuna otroka.

Rodila sta se namreč 13. oktobra, slab teden po Hamasovem napadu na jugu Izraela, ko je Izrael začel s svojim povračilnim obleganjem Gaze.

Deset let je trajalo, da sta fantek Naeim in deklica Wissam prišla na svet. V le nekaj sekundah pa je njuni mladi življenji nasilno prekinila izraelska bomba. V soboto zvečer je bil namreč tarča enega od izraelskih napadov tudi dom Raniinih sorodnikov v Rafi, kjer je mlada družina našla svoje zavetje. Bomba je ubila njena otroka, moža in 11 sorodnikov. Še devet ljudi je ostalo ujetih pod ruševinami, poroča AP.

Od skupno 14 potrjeno ubitih v tem napadu je bilo šest otrok in štiri ženske, je za AP pojasnil Marvan Al Hams, direktor bolnišnice, kamor so pripeljali trupla. Rania je poleg moža in otrok izgubila še sestro, nečaka, nosečo sestrično in druge sorodnike. Njen sorodnik Faruk Abu Anza je dejal, da je v tej hiši bilo okoli 35 ljudi, mnogi med njimi so se tja zatekli z drugih območij Gaze. Kot pravi, so bili vsi civilisti, večinoma otroci.

'Kričala sem za mojimi otroci in soprogom'

Z Ranio so se dan po dogodku pogovarjali dopisniki tiskovne agencije AP. Zadnji trenutki pred veliko izgubo so se ji za vedno vtisnili v spomin. Zbudila se je okoli 22. ure, da podoji sinčka. Nato je znova zaspala, z njim v eni in hčerkico v drugi roki. Njen mož je spal poleg njih. Čez približno uro in pol pa jo je zbudila močna eksplozija, nato se je hiša porušila.

"Kričala sem za mojimi otroci in soprogom," je pripovedovala v solzah, medtem ko je k prsim privijala otroško odejico. "Vsi so bili mrtvi," je dejala.

Rania se spominja, kako ponosen je bil njen mož, ko sta se dvojčka rodila. Deklico je poimenoval po sebi. "Nisem imela dovolj časa z njimi," pravi strta Palestinka, ki ne vidi več smisla v življenju v Gazi. "Nimamo nobenih pravic," pravi. "Izgubila sem najljubše ljudi. Nočem več živeti tukaj. Želim oditi iz te države. Utrujena sem od te vojne."