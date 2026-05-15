V Havani pristalo prvo vladno letalo ZDA v 10 letih, na njem direktor Cie

V četrtek je na letališču v Havani pristalo prvo ameriško vladno letalo po letu 2016, ko je Kubo obiskal nekdanji ameriški predsednik Barack Obama v okviru prizadevanj za izboljšanje odnosov med državama, poroča CNN.
V izjemno redkem prizoru je na Kubo prispel direktor Cie John Ratcliffe, agencije, ki jo kubanski režim že dolgo obtožuje sabotaž.
"Na zahtevo ameriške vlade, da Havana sprejme delegacijo pod vodstvom direktorja Cie, je Revolucionarni direktorat odobril izvedbo tega obiska in srečanja s kolegom z ministrstva za notranje zadeve," je sporočila kubanska vlada.
Kot so dodali, so na srečanju poudarili, da Kuba ne predstavlja grožnje nacionalni varnosti ZDA in da ni legitimnih razlogov, da bi jo vključili na ameriški seznam držav podpornic terorizma. Vztrajajo namreč, da država ne nudi zatočišča oz. ne financira teroristov, kar ji ZDA očitajo. Srečanja so se sicer udeležili notranji minister Lazaro Alvarez Casas, vodja kubanskih obveščevalnih služb in Raul Rodriguez Castro, vnuk nekdanjega predsednika Raula Castra.
Uradnik Cie je za CBS News dejal, da so ZDA "pripravljene resno sodelovati pri gospodarskih in varnostnih vprašanjih, vendar le, če Kuba izvede ključne spremembe". Kot je dodal, se je delegacija sestala s kubanskimi uradniki, da bi jim osebno predala sporočilo predsednika Trumpa.
Novica o srečanju prihaja le dva dni po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump namignil, da se njegova administracija pripravlja na pogovore s Kubo, češ da je otok "neuspešna država", ki prosi za pomoč sredi poglabljajoče se gospodarske krize.
Trumpova administracija je v zadnjih mesecih okrepila sankcije zoper Kubo in v praksi uvedla naftno blokado države. Kubanski uradniki trdijo, da jim ZDA, razen ene ruske ladje, že več kot štiri mesece onemogočajo vse pošiljke nafte iz tujine.
Ruska nafta, ki je prispela konec marca, je pošla, rezerve goriva, ki napaja kubansko električno omrežje, pa so skoraj izčrpane, je v sredo priznal kubanski minister za energetiko Vicente de la O'Lévy. Njegove izjave so prišle le nekaj ur po tem, ko je State Department sporočil, da ZDA ponujajo otoku 100 milijonov dolarjev pomoči z izvedbo "smiselnih reform". Takoj naslednji dan je kubanski predsednik Miguel Diaz-Canel namignil, da bi lahko Kuba sprejela ameriško pomoč, a da bi bilo veliko lažje, če bi Washington najprej ublažil svojo blokado.
Izpadi elektrike
Pomanjkanje goriva zadnje mesece hromi državo in je bolnišnicam, šolam ter vladnim uradom onemogočilo normalno delovanje. Energetski minister je ta teden opozoril, da bo na otoku kmalu v celoti zmanjkalo dizelskega goriva in kurilnega olja.
Prebivalci Kube vsakodnevno doživljajo obsežne izpade električne energije, zaradi česar se je v sredo na ulicah Havane zbralo na stotine ljudi, ki so blokirali ceste s kurjenjem smeti in vzklikali protivladne slogane, poroča BBC.
To je bil največji val demonstracij v mestu od začetka kubanske energetske krize januarja, poroča Reuters. Prebivalce soseske San Miguel del Padrón je bilo mogoče slišati, kako so vzklikali "prižgite luči!".
