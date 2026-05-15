V Havani pristalo prvo vladno letalo ZDA v 10 letih, na njem direktor Cie

V četrtek je na letališču v Havani pristalo prvo ameriško vladno letalo po letu 2016, ko je Kubo obiskal nekdanji ameriški predsednik Barack Obama v okviru prizadevanj za izboljšanje odnosov med državama, poroča CNN.

V izjemno redkem prizoru je na Kubo prispel direktor Cie John Ratcliffe, agencije, ki jo kubanski režim že dolgo obtožuje sabotaž.

"Na zahtevo ameriške vlade, da Havana sprejme delegacijo pod vodstvom direktorja Cie, je Revolucionarni direktorat odobril izvedbo tega obiska in srečanja s kolegom z ministrstva za notranje zadeve," je sporočila kubanska vlada.

Kot so dodali, so na srečanju poudarili, da Kuba ne predstavlja grožnje nacionalni varnosti ZDA in da ni legitimnih razlogov, da bi jo vključili na ameriški seznam držav podpornic terorizma. Vztrajajo namreč, da država ne nudi zatočišča oz. ne financira teroristov, kar ji ZDA očitajo. Srečanja so se sicer udeležili notranji minister Lazaro Alvarez Casas, vodja kubanskih obveščevalnih služb in Raul Rodriguez Castro, vnuk nekdanjega predsednika Raula Castra.