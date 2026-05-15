Tujina

V Havani pristalo prvo vladno letalo ZDA v 10 letih, na njem direktor Cie

Havana, 15. 05. 2026 08.15 pred 1 uro 3 min branja 44

Avtor:
M.S.
Šef Cie na Kubi

V Havani je v četrtek pristalo prvo ameriško vladno letalo po letu 2016. V kubansko prestolnico je na pogovore z visokimi kubanskimi uradniki prispel direktor ameriške obveščevalne agencije (Cia) John Ratcliffe. Srečanje je potekalo v času, ko so odnosi med državama močno zaostreni, Kubo pa pesti huda energetska kriza.

V četrtek je na letališču v Havani pristalo prvo ameriško vladno letalo po letu 2016, ko je Kubo obiskal nekdanji ameriški predsednik Barack Obama v okviru prizadevanj za izboljšanje odnosov med državama, poroča CNN.

V izjemno redkem prizoru je na Kubo prispel direktor Cie John Ratcliffe, agencije, ki jo kubanski režim že dolgo obtožuje sabotaž.

"Na zahtevo ameriške vlade, da Havana sprejme delegacijo pod vodstvom direktorja Cie, je Revolucionarni direktorat odobril izvedbo tega obiska in srečanja s kolegom z ministrstva za notranje zadeve," je sporočila kubanska vlada.

Kot so dodali, so na srečanju poudarili, da Kuba ne predstavlja grožnje nacionalni varnosti ZDA in da ni legitimnih razlogov, da bi jo vključili na ameriški seznam držav podpornic terorizma. Vztrajajo namreč, da država ne nudi zatočišča oz. ne financira teroristov, kar ji ZDA očitajo. Srečanja so se sicer udeležili notranji minister Lazaro Alvarez Casas, vodja kubanskih obveščevalnih služb in Raul Rodriguez Castro, vnuk nekdanjega predsednika Raula Castra.

Uradnik Cie je za CBS News dejal, da so ZDA "pripravljene resno sodelovati pri gospodarskih in varnostnih vprašanjih, vendar le, če Kuba izvede ključne spremembe". Kot je dodal, se je delegacija sestala s kubanskimi uradniki, da bi jim osebno predala sporočilo predsednika Trumpa.

Novica o srečanju prihaja le dva dni po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump namignil, da se njegova administracija pripravlja na pogovore s Kubo, češ da je otok "neuspešna država", ki prosi za pomoč sredi poglabljajoče se gospodarske krize.

Trumpova administracija je v zadnjih mesecih okrepila sankcije zoper Kubo in v praksi uvedla naftno blokado države. Kubanski uradniki trdijo, da jim ZDA, razen ene ruske ladje, že več kot štiri mesece onemogočajo vse pošiljke nafte iz tujine.

Ruska nafta, ki je prispela konec marca, je pošla, rezerve goriva, ki napaja kubansko električno omrežje, pa so skoraj izčrpane, je v sredo priznal kubanski minister za energetiko Vicente de la O'Lévy. Njegove izjave so prišle le nekaj ur po tem, ko je State Department sporočil, da ZDA ponujajo otoku 100 milijonov dolarjev pomoči z izvedbo "smiselnih reform". Takoj naslednji dan je kubanski predsednik Miguel Diaz-Canel namignil, da bi lahko Kuba sprejela ameriško pomoč, a da bi bilo veliko lažje, če bi Washington najprej ublažil svojo blokado.

Izpadi elektrike

Pomanjkanje goriva zadnje mesece hromi državo in je bolnišnicam, šolam ter vladnim uradom onemogočilo normalno delovanje. Energetski minister je ta teden opozoril, da bo na otoku kmalu v celoti zmanjkalo dizelskega goriva in kurilnega olja.

Prebivalci Havane so po novem obsežnem izpadu elektrike ta teden protestno zažigali smeti.
FOTO: AP

Prebivalci Kube vsakodnevno doživljajo obsežne izpade električne energije, zaradi česar se je v sredo na ulicah Havane zbralo na stotine ljudi, ki so blokirali ceste s kurjenjem smeti in vzklikali protivladne slogane, poroča BBC.

To je bil največji val demonstracij v mestu od začetka kubanske energetske krize januarja, poroča Reuters. Prebivalce soseske San Miguel del Padrón je bilo mogoče slišati, kako so vzklikali "prižgite luči!".

KOMENTARJI44

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kakorkoliže
15. 05. 2026 09.33
So prišli, da kupijo obubožano Kubo.
Odgovori
0 0
gonisetaubi
15. 05. 2026 09.15
Kuba se spopada s pomanjkanjem goriva in uličnimi protesti.
Odgovori
-2
1 3
Definbahija
15. 05. 2026 09.10
Če je direktor CIE gor ne more bit nič dobrega
Odgovori
+4
7 3
bobiv
15. 05. 2026 09.06
Trumpu nikdar ne bo dovolj napadanja neodvisnih držav! Dobro, da je že dovolj star, da se tudi njemu počasi njgova doba izteka, preden pa se mu izteče, pa bi rad v svetu naredil še ogromno slabega!
Odgovori
+1
7 6
AleksanderS
15. 05. 2026 09.05
Kubanskemu komunističnemu rezimu se cas izteka.
Odgovori
-2
4 6
Lark
15. 05. 2026 09.04
Tole bo še pestro...
Odgovori
+5
5 0
Zanesenjak
15. 05. 2026 08.59
Trump je za v arest. Koliko ljudi je posredno in neposredno obubožanih, mrtvih, ogoljufanih.
Odgovori
+1
10 9
Pikopiko
15. 05. 2026 08.58
Kaj so socislisti in komunisti naredili iz te lepe dežele<' Natanko to bi naše brezdelni lewvičarji napravili iz Slovenije.
Odgovori
-4
7 11
grumf
15. 05. 2026 09.11
Trol zmešan...
Odgovori
+0
5 5
bu?e24 1
15. 05. 2026 09.21
Sam lopovi se nakbilj bojijo komunistov da jim nebi uzeli to kar so pokradli narodu
Odgovori
+1
2 1
gonisetaubi
15. 05. 2026 08.49
vprašite kubance kaj bi raje j ameriko al kubanski socializem..odgovor je na dlani..socializem ni štroma ..ni za jest..čakalne vrste..ni da ni k juga....🤣🤣
Odgovori
+5
15 10
B00m
15. 05. 2026 08.47
Poslali do CIO na sestanek. Je komu to jasno? čudno da ni so poslali predstavnike olimpijskega komiteja.
Odgovori
+0
7 7
Pajo_36
15. 05. 2026 08.51
HAhaha, ti pa mal nimaš pojma, kako se dela. CIA je glavna za menjava režimov drgač, že od 50.ih naprej. Ko imajo ZDA en interes, ponavadi ekonomsko kapitalski, CIA ali menja oblast ali pa znatno pomaga pri temu. Obveščevalna dela po nareku kapitala. Tukaj so prišli in daliu ultimat.
Odgovori
+11
12 1
medwd
15. 05. 2026 08.58
Res je, ko pride direktor CIE, si ga na**bal.
Odgovori
-1
2 3
Pikopiko
15. 05. 2026 08.59
Miličnik, že celo življnje si del problema.
Odgovori
-4
0 4
bobiv
15. 05. 2026 09.02
Pajo, tudi pei raspadu Juge so bili glavni!
Odgovori
+2
2 0
FrankCostello
15. 05. 2026 08.44
Kubanci bi morali malo kontaktirati Kitajce, če so pripravljeni investirati v njihovo državo, pa dobaviti še kaj orožja, me zanima kakšen bi bil odziv američanov, ko bi imeli po sovjetih spet neko državo v bližini ameriške države!
Odgovori
+5
11 6
Aristotle
15. 05. 2026 08.43
barabe ameriške...
Odgovori
+3
13 10
Sir Oliver
15. 05. 2026 08.42
Pakt s hudičem.
Odgovori
+2
10 8
Potouceni kramoh
15. 05. 2026 08.40
Smrtni udarec jim je zadal Trump z blokado venezuelske nafte.Kubanci so že februarja prosili po ulicah Havane da jih prevzame USA.Tko da ta soft prevzem je zdej v teku.
Odgovori
+11
14 3
cecen
15. 05. 2026 08.39
Zakaj (osebno) menim, da je Kuba in njej podobne države neuspešno propadla; izvedli so revolucijo, nato pa obtičali v času in režimu, ki se ni hotel prilagajati. Tudi Kitajci so izvedli revolucijo, potem pa so oblikovali evolucijo. Kuba je začela stagnirati, Kitajska cveteti. Svet se je vmes 1000x obrnil, potrebe in želje ljudi se ni upoštevalo. Sedaj je dejansko smiselno , da sprejmejo pomoč in začnejo novo revolucijo (gospodarsko ). Če pomoči ne sprejmejo bodo tu pa tam dobili še kašen sod nafte ampak to je vse miloščina , ki državi ne prinese nobenega koraka naprej. Morda se motim, ampak to je moj pogled.
Odgovori
+2
8 6
FrankCostello
15. 05. 2026 08.46
Ne bluzi, razlog za gospodarski neuspeh kube je izključno v ZDA, ki so jih totalno izolirali. Vsaka država bi propadla.
Odgovori
+1
10 9
cecen
15. 05. 2026 09.02
Saj veš da jih ZDA ne more izolirati pred celo J.Ameriko, nikaor ne pred Rusi ali Kitajci... izolirali so se sami. Rusi in Kitajci so se na neki točki vsedli za mizo z ZDA (te mize smo pripravljali celo v Sloveniji), le Kuba je forsirala svoje. Pa ne me narobe razumeti.Ne krivim ljudstva. Krivim vodstvo.
Odgovori
+4
5 1
gonisetaubi
15. 05. 2026 08.37
končno so kubanci dojeli da se od socialističnih parol ne da živeti..
Odgovori
-1
12 13
bu?e24 1
15. 05. 2026 09.23
Ja sam lahk živiš da svojo rudo daš židokorporacijam in greš migrerat na hrbet drugim revežem
Odgovori
-1
0 1
gonisetaubi
15. 05. 2026 08.35
tko je k so levnuhi na vladi...živi primer faliranega socializma...🤣🤣🤣🤣
Odgovori
-3
10 13
Nidani
15. 05. 2026 08.37
...kot recimo Kitajska? Le da ta ni gospoarsko blokirana? A, svečko? Bo šlo?
Odgovori
+4
11 7
gonisetaubi
15. 05. 2026 08.46
pridejo na vrsto ni č bat...gošar socialistični
Odgovori
+2
5 3
gonisetaubi
15. 05. 2026 08.34
kuba bo zaživela..
Odgovori
+3
9 6
Nidani
15. 05. 2026 08.35
...kot vazal in suženj ZDA...
Odgovori
+1
9 8
Nidani
15. 05. 2026 08.30
Adijo Kuba, kot smo jo poznali...ena največjih plenov in žrtev ZDA
Odgovori
+8
16 8
gonisetaubi
15. 05. 2026 08.47
adijo socializem in prav je tako je tako🤣🤣👍👌
Odgovori
-2
4 6
lokson
15. 05. 2026 08.52
Pa nam razloži biciklistek, kako ti osebno poznaš Kubo, razen tega kar ti režimski mediji servirajo.
Odgovori
+2
4 2
boslo
15. 05. 2026 08.55
On misli, da je enkrat kadil kubanske cigare
Odgovori
+1
2 1
bu?e24 1
15. 05. 2026 09.24
Keri mediji a židorežimski sej sam oni majo medie ti ne smeš
Odgovori
+0
1 1
UzivatiJeTreba
15. 05. 2026 08.29
Ve se kdo blokira dobavo energentov in nabija sankcije ter embargo že slabo stoletje. Navadni nasilni buliji brez kakršne koli simpatije do ljudi. Mi živimo v relativnem udobju in miru, vendar je zgolj vprašanje do kdaj. Anglosaksoncem in židom ni nič sveto za dosego prevlade. Dlje časa kot jih bomo podpirali, slabše bo in težje se bo osvoboditi.
Odgovori
+2
10 8
Nidani
15. 05. 2026 08.33
Um desnuhov nima kapacitete rzmišljati o tem, ne begaj jih!
Odgovori
+4
8 4
