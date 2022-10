Po 12 letih se je kolera vrnila na Haiti

V karibski državi Haiti, ki se sooča s politično in gospodarsko krizo, je bilo ugotovljenih več primerov kolere. Smrtonosna okužba je po navedbah haitijskega ministrstva za zdravje ubila že osem ljudi, po podatkih medicinske humanitarne skupine Medecins Sans Frontieres pa je bilo ugotovljenih 68 novih primerov. Velika večina primerov, kjer je prisotna kolera so otroci.

Nove izredne zdravstvene razmere v javnem zdravju so prišle v najhujšem možnem času. Haiti se namreč sooča s protivladnimi protesti, ki trajajo že sedmi teden in so zaustavili državo, šole, podjetja in javne prevoze. Prebivalci demonstrirajo proti nenehnemu nasilju kriminalnih tolp, revščini, inflaciji in pomanjkanju goriva. Njihov bes se je znatno okrepil, ko je premier Ariel Henry napovedal, da bo zmanjšal subvencije za gorivo, ker je denar potreben za financiranje vlade. Gre za potezo, ki bi podvojila cene na bencinskih črpalkah. Haitijske tolpe so krizo z gorivom še dodatno zaostrile, ko so blokirale glavno pristanišče v glavnem mestu Port-au-Prince.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Državni bolnišnični sistem zdaj nima več goriva. Več bolnišnic je nedavno napovedalo, da bodo prisiljene zapreti ali omejiti storitve zaradi pomanjkanja električne energije iz generatorjev na gorivo. "Za zdaj moramo delati na preprečevanju in poskušati ugotoviti vir nedavnega izbruha. Vemo, da je kolera zelo nevarna, a tudi zlahka ozdravljiva. Vse pozivamo, naj bodo pozorni in opravijo svoj del, saj skušamo imeti situacijo pod nadzorom," je dejala dr. Laure Adrien, generalna direktorica haitijskega zdravstvenega ministrstva. Predvsem so za kolero ranljivi ljudje, ki živijo na območjih s pomanjkanjem varne pitne vode ali neustreznimi sanitarnimi pogoji. Kolera je namreč bakterijska, črevesna in nalezljiva bolezen, ki se širi prek onesnažene vode. Čeprav cepiva obstajajo in je simptome mogoče zdraviti, po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije kolera ostaja velik vzrok za smrti v državah tretjega sveta.

icon-expand Izbruh kolere v Haitiju FOTO: AP

Haiti se je že soočil s hudo obliko kolere. Leta 2010, manj kot leto dni po močnem potresu, se je kolera začela širiti iz tabora mirovnih sil ZN med prebivalstvo. Ta izbruh je na koncu dosegel 800.000 primerov in zahteval najmanj 10.000 življenj. Čeprav so ZN priznali svojo vpletenost v izbruh, niso sprejeli nobene pravne odgovornosti. Organizacije za človekove pravice še danes prenehajo pozivati k finančnim nadomestilom za žrtve. Februarja je namestnica sekretarja ZN Amina J. Mohammed dejala, da je Haiti "na robu zgodovinskega trenutka." "Ko nameravamo odpraviti kolero na Haitiju, bo to prva država v sodobnem času, ki bo to storila po obsežnem izbruhu," je dejala. Kljub njeni napovedi je ta mejnik znova nedosegljiv. V ponedeljek so ZN sporočili, da bodo pomagali haitijski vladi pri vzpostavitvi takojšnjega odziva na nov izbruh, "ki se ne osredotoča samo na omejevanje širjenja bolezni, ampak tudi na to, da družinam pove, kako naj takoj ukrepajo za reševanje življenj v svojih lokalnih skupnostih." Generalni sekretar ZN António Guterres je opozoril, da druge krize na Haitiju otežujejo učinkovito odzivanje na izbruh. "Dostava goriva je bila blokirana v pristanišču od sredine septembra, kar ni motilo le vsakdanjega življenja Haitijcev, ampak tudi sposobnost in zmogljivost Združenih narodov in mednarodne skupnosti, da se odzovejo na vse večjo krizo," je dejal.