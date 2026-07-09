Po 12 urah našli razbitine letala, usoda posadke ostaja neznana

Po 12-urni iskalni akciji so pakistanska mornarica in pomorska reševalna služba "uspešno našli in identificirali razbitine tovornega letala Boeing 737 družbe K2 Airways, ki je bilo sinoči razglašeno za pogrešano", je PAA zapisala v objavi na omrežju X.

Pakistanski premier Šehbaz Šarif je izrazil "globoko žalost, bolečino in obžalovanje zaradi tragičnega dogodka, v katerem je zasebno tovorno letalo strmoglavilo v Arabsko morje in izginilo".

Še vedno sicer niso našli potnikov, v iskalni akciji sodelujejo mornariška in trgovska plovila, podporo pa nudijo še vojaška letala, piše Guardian.

Po navedbah PAA je radar v torek ob 21.21 zaznal, da se letalo "hitro spušča in nenadoma spreminja smer leta". Stik z letalom so izgubili približno 155 navtičnih milj zahodno od Karačija.

Prvi podatki o letu kažejo, da je tovorno letalo družbe K2 Airways, ki je letelo iz Šardže v Združenih arabskih emiratih, po več nenadnih spremembah višine in nato strmem končnem spuščanju strmoglavilo v morje.

Po preliminarnih podatkih, ki jih je posredovalo letalo, je najprej prišlo do izgube višine, nato do ponovnega vzpenjanja, zatem pa še do drugega nenadnega in izrazitega padca višine, poroča storitev za sledenje letom Flightradar24.

Zadnji poslani podatek je letalo postavil na višino približno 335 metrov nad morsko gladino, pri čemer je bila hitrost spuščanja približno 400 kilometrov na uro navzdol, kar pomeni izjemno strm in neobičajen spust.

K2 Airways je zasebni pakistanski tovorni letalski prevoznik, ki opravlja redne in čarterske polete v domačem in mednarodnem prometu. Letalo, izdelano leta 1999, je sprva letelo kot potniško letalo za družbi Aeroflot in Garuda Indonesia, leta 2012 pa so ga predelali za prevoz tovora, navaja portal Airfleets.net.

Pakistanski letalski sektor ima dolgo zgodovino hudih letalskih nesreč, med njimi več smrtonosnih strmoglavljenj v zadnjem desetletju, tudi v Karačiju. Zaradi pomislekov glede varnosti in izdajanja pilotskih licenc je Evropska unija za štiri leta prepovedala lete pakistanskega nacionalnega letalskega prevoznika v svoj zračni prostor, prepoved pa je odpravila leta 2024.