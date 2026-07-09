Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Po 12 urah našli razbitine letala, usoda posadke ostaja neznana

Islamabad, 09. 07. 2026 06.53 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Razbitine letala Boeing

Pakistanske oblasti so našle razbitine tovornega letala Boeing, ki je strmoglavilo ob obali Karačija. Pet članov posadke, ki so bili na krovu, še niso našli, iskanje še poteka. Razbitine so našli v Arabskem morju ob obali mesta Ormara na jugu Pakistana.

Po 12-urni iskalni akciji so pakistanska mornarica in pomorska reševalna služba "uspešno našli in identificirali razbitine tovornega letala Boeing 737 družbe K2 Airways, ki je bilo sinoči razglašeno za pogrešano", je PAA zapisala v objavi na omrežju X.

Še vedno sicer niso našli potnikov, v iskalni akciji sodelujejo mornariška in trgovska plovila, podporo pa nudijo še vojaška letala, piše Guardian.

Pakistanski premier Šehbaz Šarif je izrazil "globoko žalost, bolečino in obžalovanje zaradi tragičnega dogodka, v katerem je zasebno tovorno letalo strmoglavilo v Arabsko morje in izginilo".

Spomnimo

Prvi podatki o letu kažejo, da je tovorno letalo družbe K2 Airways, ki je letelo iz Šardže v Združenih arabskih emiratih, po več nenadnih spremembah višine in nato strmem končnem spuščanju strmoglavilo v morje.

Po navedbah PAA je radar v torek ob 21.21 zaznal, da se letalo "hitro spušča in nenadoma spreminja smer leta". Stik z letalom so izgubili približno 155 navtičnih milj zahodno od Karačija.

Preberi še Skrivnostni padec Boeinga: v manj kot minuti izgubil 1500 metrov višine

Po preliminarnih podatkih, ki jih je posredovalo letalo, je najprej prišlo do izgube višine, nato do ponovnega vzpenjanja, zatem pa še do drugega nenadnega in izrazitega padca višine, poroča storitev za sledenje letom Flightradar24.

Zadnji poslani podatek je letalo postavil na višino približno 335 metrov nad morsko gladino, pri čemer je bila hitrost spuščanja približno 400 kilometrov na uro navzdol, kar pomeni izjemno strm in neobičajen spust.

K2 Airways je zasebni pakistanski tovorni letalski prevoznik, ki opravlja redne in čarterske polete v domačem in mednarodnem prometu. Letalo, izdelano leta 1999, je sprva letelo kot potniško letalo za družbi Aeroflot in Garuda Indonesia, leta 2012 pa so ga predelali za prevoz tovora, navaja portal Airfleets.net.

Pakistanski letalski sektor ima dolgo zgodovino hudih letalskih nesreč, med njimi več smrtonosnih strmoglavljenj v zadnjem desetletju, tudi v Karačiju. Zaradi pomislekov glede varnosti in izdajanja pilotskih licenc je Evropska unija za štiri leta prepovedala lete pakistanskega nacionalnega letalskega prevoznika v svoj zračni prostor, prepoved pa je odpravila leta 2024.

pakistan boeing strmoglavljenje karači

Konec pogrebnih slovesnosti, Hameneja bodo pokopali v Mašhadu

24ur.com Skrivnostni padec Boeinga: v manj kot minuti izgubil 1500 metrov višine
24ur.com Po strmoglavljenju več ur čepeli pod ponjavo na rešilnem splavu
24ur.com Vladno letalo strmoglavilo: iščejo razbitine, 11 oseb pogrešanih
24ur.com Po nesreči ospreya našli še pet trupel ameriških vojakov
24ur.com Našli ostanke pogrešanega letala, ki je bilo iz Maribora namenjeno v Pulj
24ur.com Nad Pacifikom strmoglavila vojaška helikopterja, iskanje posadke poteka
24ur.com V ZDA strmoglavil vojaški helikopter, oblasti iščejo pet marincev
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Eno najlepših slovenskih imen skriva poseben pomen
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Potovanje z avtom v nosečnosti: koliko časa lahko sedite?
Potovanje z avtom v nosečnosti: koliko časa lahko sedite?
Marc Cucurella iskreno o življenju s sinom z avtizmom
Marc Cucurella iskreno o življenju s sinom z avtizmom
zadovoljna
Portal
Kaj se dogaja s Carmen po šovu? Razkrila nam je, kaj počne danes
Dnevni horoskop: Spogledljiva narava rib prihaja do izraza, eno znamenje se jim ne bo moglo upreti
Dnevni horoskop: Spogledljiva narava rib prihaja do izraza, eno znamenje se jim ne bo moglo upreti
Viralni nogometaš ruši mit o tem, kdo lahko nosi luksuzne torbice
Viralni nogometaš ruši mit o tem, kdo lahko nosi luksuzne torbice
Edina obleka, ki je absolutni hit v vseh letnih časih
Edina obleka, ki je absolutni hit v vseh letnih časih
vizita
Portal
Vaše telo se stara hitreje, kot mislite: 8 znakov, ki jih ne ignorirajte
Kateri prigrizek najbolj nasiti? Primerjava, ki preseneti
Kateri prigrizek najbolj nasiti? Primerjava, ki preseneti
Zakaj se pojavijo stalni občutki krivde?
Zakaj se pojavijo stalni občutki krivde?
Sonce ne vpliva le na kožo: tako UV-žarki spreminjajo delovanje imunskega sistema
Sonce ne vpliva le na kožo: tako UV-žarki spreminjajo delovanje imunskega sistema
cekin
Portal
Te veščine vam lahko najhitreje zvišajo plačo
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Je bila za razhod kriva vila za 600.000 evrov na leto?
Je bila za razhod kriva vila za 600.000 evrov na leto?
Kako zahtevati povišico po 45. letu (in zakaj večina to naredi narobe)
Kako zahtevati povišico po 45. letu (in zakaj večina to naredi narobe)
moskisvet
Portal
Med vožnjo ne gledate na cesto? Novi avtomobili bodo to zaznali
Umrl nekdanji ameriški smučarski as: svet alpskega smučanja žaluje za neustrašnim tekmovalcem
Umrl nekdanji ameriški smučarski as: svet alpskega smučanja žaluje za neustrašnim tekmovalcem
Bila je z največjim zapeljivcem Hollywooda, nato se je zaljubila v žensko
Bila je z največjim zapeljivcem Hollywooda, nato se je zaljubila v žensko
Pompeji, kot jih večina turistov ne pozna
Pompeji, kot jih večina turistov ne pozna
dominvrt
Portal
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Strokovnjaki opozarjajo: limon in paradižnika ne zavijajte v aluminijasto folijo
Strokovnjaki opozarjajo: limon in paradižnika ne zavijajte v aluminijasto folijo
Ali kokoš lahko spremeni spol? Redek pojav navdušuje znanstvenike
Ali kokoš lahko spremeni spol? Redek pojav navdušuje znanstvenike
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
okusno
Portal
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Rahli skutini cmoki po receptu naših babic: skrivnost je v eni sestavini
Rahli skutini cmoki po receptu naših babic: skrivnost je v eni sestavini
Ali morate poleti znižati temperaturo hladilnika?
Ali morate poleti znižati temperaturo hladilnika?
Popolno družinsko kosilo, ki se pripravi kar samo v pečici
Popolno družinsko kosilo, ki se pripravi kar samo v pečici
voyo
Portal
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763