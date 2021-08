Po 13 mesecih iz bolnišnice odhaja najmanjša dojenčica ob rojstvu doslej

Imela je zelo omejene možnosti za preživetje, so sporočili v bolnišnici, kjer se je rodila. "Kljub temu, da okoliščine niso bile na njeni strani in kljub številnim zapletom, ki so bili prisotni ob rojstvu, je dojenčica s svojo vztrajnostjo in rastjo navdihnila ljudi okoli sebe, zaradi česar je ta izjemen otrok, ki se je rodil med pandemijo, žarek upanja sredi nemirnega sveta," so v izjavi zapisali v bolnišnici. Njeno zdravljenje je bilo izjemno kompleksno, dihala je s pomočjo aparatov. Zdravniki so po 13 mesecih ocenili, da je zdaj dovolj napredovala in da jo lahko odpustijo v varno zavetje doma. Deklica ima še vedno kronično pljučno bolezen in bo tudi doma potrebovala pomoč pri dihanju, a zdravniki so optimistični, da se bo njeno stanje s časom še izboljšalo.