Tujina

Po več kot 130 letih ugaša jeklarsko srce Zenice

Zenica, 22. 04. 2026 16.01 pred 2 urama 2 min branja 13

Avtor:
Ne.M. STA
Železarna v Zenici

Z ustavitvijo enega od treh obratov se je začel proces zaustavitve integralne proizvodnje v železarni v Zenici. Edini proizvajalec jekla v državi se je po več kot 130 letih obratovanja znašel v hudi krizi, saj se brez pomoči države ne more spopasti s konkurenco. Zaprtje tovarne bi lahko ogrozilo na tisoče delovnih mest.

FOTO: Bobo Pixsell

Potem ko so podjetju, ki posluje pod imenom Nova Željezara Zenica (NŽZ), ob 7. uri ustavili obrat aglomeracije, kjer poteka priprava surovin za proizvodni proces, bodo čez dan ugasnili tudi visoko peč, v četrtek pa še obrat jeklarne, je za tiskovno agencijo Federacije BiH navedla predstavnica za odnose z javnostmi Alena Kahrimanović.

S tem bodo v nekdanjem regionalnem velikanu metalurške industrije, ki so ga ustanovili leta 1892, končali izdelavo jekla, s tem pa bo brez dela ostalo približno 600 zaposlenih v omenjenih treh obratih.

Železarna v Zenici se ne more učinkovito spopasti s konkurenco iz uvoza, na kar je vodstvo podjetja v zadnjih mesecih poskušalo opozoriti oblasti in doseči sprejetje odločitve o zaščiti domače proizvodnje jekla.

O odločitvi je svet ministrov BiH glasoval dvakrat, vendar je ni sprejel, podjetje pa je ocenilo, da v takšnih razmerah ni mogoče ohraniti rentabilne proizvodnje.

Direktor NŽZ Ahmed Hamzić je danes po poročanju portala Klix poudaril, da so kljub prizadevanjem za ohranitev tovarne ostali brez podpore oblasti, podjetje pa zaradi cenejše uvozne konkurence in naraščajočih izgub ne more več vzdrževati proizvodnega procesa, zato je ustavitev proizvodnje neizogibna.

Izpostavil je tudi, da vlada ni predstavila konkretnih rešitev in opozoril, da je brez državnih ukrepov in subvencij ponovni zagon proizvodnje praktično nemogoč.

Ustavitev integralne proizvodnje v Zenici bo po pisanju portala Radio Sarajevo močno prizadela poslovanje železnic v obeh entitetah BiH, Rudnika železove rude Ljubija pri Prijedoru ter njihove dobavitelje. Ocenjuje se, da je ogroženih 12.000 delovnih mest.

Predporočni izziv: turistka poškodovala znameniti vodnjak v Firencah

V smeti pomotoma vrgel 7000 evrov, iskali so jih dva dni

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

kala 09
22. 04. 2026 18.33
Žalostno
Odgovori
+1
1 0
suleol
22. 04. 2026 18.10
mi smo nase reseval danes delajo ne vracajo tkod daa,
Odgovori
+2
2 0
4krogci
22. 04. 2026 18.10
Sreca da imajo vsaj Bilino Polje, tko da so se vedno boljsi od Taljanov!
Odgovori
+1
1 0
Banion
22. 04. 2026 18.10
običajno je uvoz poceni dokler je domača konkurenca
Odgovori
+2
2 0
jugatneme
22. 04. 2026 17.55
Čudno, vsaj tam je cenejša delovna sila. Morda nimajo dovolj kvalitetno jeklo??? Bodo selili na Jesenice?
Odgovori
+2
2 0
Delavec_Slo
22. 04. 2026 17.49
Gredo počasi po sledeh zgubljene evrope!
Odgovori
+5
6 1
Potouceni kramoh
22. 04. 2026 17.33
To še čaka SIJ in Metal ter Acroni in to zato ker sta si Rus in Tibor Šimonka mafia dream team preveč izplačala na roke.
Odgovori
+5
6 1
lusma00
22. 04. 2026 17.45
Potouceni kramoh...glede na to kdo jima je to omogočil ni nič čudnega da je tako
Odgovori
+0
1 1
suleol
22. 04. 2026 18.15
sija smo ze resevali med tem ko je direktor vozil avto za 200k
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
22. 04. 2026 17.27
Tole bi moral kupiti SIJ. Da ronimo zajedno al kako se že tisto reče.
Odgovori
+7
8 1
proofreader
22. 04. 2026 17.25
Dubioza kolektiv bo napisala dober komad v slovo.
Odgovori
+4
7 3
ap100
22. 04. 2026 17.08
čakamo vas, bolje kot kirurgi in nabiralci
Odgovori
+4
6 2
