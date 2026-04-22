Po več kot 130 letih ugaša jeklarsko srce Zenice

S tem bodo v nekdanjem regionalnem velikanu metalurške industrije, ki so ga ustanovili leta 1892, končali izdelavo jekla, s tem pa bo brez dela ostalo približno 600 zaposlenih v omenjenih treh obratih.

Potem ko so podjetju, ki posluje pod imenom Nova Željezara Zenica (NŽZ), ob 7. uri ustavili obrat aglomeracije, kjer poteka priprava surovin za proizvodni proces, bodo čez dan ugasnili tudi visoko peč, v četrtek pa še obrat jeklarne, je za tiskovno agencijo Federacije BiH navedla predstavnica za odnose z javnostmi Alena Kahrimanović.

Železarna v Zenici se ne more učinkovito spopasti s konkurenco iz uvoza, na kar je vodstvo podjetja v zadnjih mesecih poskušalo opozoriti oblasti in doseči sprejetje odločitve o zaščiti domače proizvodnje jekla.

O odločitvi je svet ministrov BiH glasoval dvakrat, vendar je ni sprejel, podjetje pa je ocenilo, da v takšnih razmerah ni mogoče ohraniti rentabilne proizvodnje.

Direktor NŽZ Ahmed Hamzić je danes po poročanju portala Klix poudaril, da so kljub prizadevanjem za ohranitev tovarne ostali brez podpore oblasti, podjetje pa zaradi cenejše uvozne konkurence in naraščajočih izgub ne more več vzdrževati proizvodnega procesa, zato je ustavitev proizvodnje neizogibna.

Izpostavil je tudi, da vlada ni predstavila konkretnih rešitev in opozoril, da je brez državnih ukrepov in subvencij ponovni zagon proizvodnje praktično nemogoč.

Ustavitev integralne proizvodnje v Zenici bo po pisanju portala Radio Sarajevo močno prizadela poslovanje železnic v obeh entitetah BiH, Rudnika železove rude Ljubija pri Prijedoru ter njihove dobavitelje. Ocenjuje se, da je ogroženih 12.000 delovnih mest.