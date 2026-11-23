Napad se je zgodil v zgodnjih nedeljskih jutranjih urah. Deček je ostal ujet pod ruševinami, kar 14 ur so reševalci potrebovali, da so ga izvlekli. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, trenutno je v bolnišnici, piše BBC. Iz porušene stavbe so živo rešili tudi 79-letno žensko, je sporočil vodja kijevske regionalne uprave Timur Tkačenko. V napadu je bilo po njegovih besedah ranjenih šest ljudi, več pa jih še pogrešajo.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Napad na stanovanjsko stavbo v mestu Dimer v Ukrajini AP

Napad na stanovanjsko stavbo v mestu Dimer v Ukrajini AP

Napad na stanovanjsko stavbo v mestu Dimer v Ukrajini AP

Napad na stanovanjsko stavbo v mestu Dimer v Ukrajini AP

Napad na stanovanjsko stavbo v mestu Dimer v Ukrajini AP

Napad na stanovanjsko stavbo v mestu Dimer v Ukrajini AP

Napad na stanovanjsko stavbo v mestu Dimer v Ukrajini AP

Napad na stanovanjsko stavbo v mestu Dimer v Ukrajini AP















Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da na kraju nesreče pri reševalnih operacijah sodeluje več kot 130 ljudi. Z delom bodo nadaljevali, dokler ne bodo imeli "popolnih informacij o prav vsaki osebi". Dodal je, da reševanje otežujejo nenehna nova opozorila pred zračnimi napadi in ponavljajoče se nevarnosti. Ukrajinski minister za notranje zadeve Ivan Vihivski je povedal, da je napad stavbo zadel ob 5. uri po lokalnem času, ko so družine še spale.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Napad na stanovanjsko stavbo v mestu Dimer v Ukrajini AP

Napad na stanovanjsko stavbo v mestu Dimer v Ukrajini AP

Napad na stanovanjsko stavbo v mestu Dimer v Ukrajini AP

Napad na stanovanjsko stavbo v mestu Dimer v Ukrajini AP





