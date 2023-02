Po 16 letih bega v Franciji aretirali mafijca: skrival se je kot picopek

Interpol je sporočil, da so v kraju Saint-Etienne na vzhodu Francije uspeli aretirati mafijca, ki je bil na begu kar 16 let. Italijanske oblasti so ga iskale zaradi dveh umorov in poskusa umora leta 1991.

63-letni Edgardo Greco, ki so ga aretirali danes zjutraj v Franciji, je domnevni član kalabrijske mafije 'Ndrangheta, piše EuroNews. Julija 1991 je bil v Italiji zaradi dveh umorov in poskusa umora obsojen na dosmrtni zapor.

Greco je vsa ta leta na begu delal kot picopek v piceriji v Saint-Etiennu pod imenom Paolo Dimitri. Bil naj bi član klana Perna-Pranno, ki je bil najzloglasnejši v mestu Cosenza, kjer je živel, preden je pobegnil v Francijo. "Greco je soodgovoren za zasedo 5. januarja 1991. V njej sta umrla brata Stefan in Giuseppe B.," so sporočili italijanski karabinjerji. Žrtvi sta bili ubiti "z železnimi palicami v skladišču rib, njuni trupli sta izginili in ju niso nikoli našli," so sporočile italijanske oblasti.

Francoska policija je Greca aretirala s pomočjo informacij, ki so jim jih posredovale italijanske oblasti. Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi je ocenil, da je s skupno operacijo zelo zadovoljen.

Prejšnji mesec so italijanske oblasti aretirale najbolj iskanega italijanskega mafijca Mattea Messino Denaro, ki so ga po 30 letih bega našli skrivajočega se v Palermu na Siciliji.