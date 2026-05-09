Tujina

Po 16 letih konec Orbanove vladavine, prisegel Peter Magyar

Budimpešta, 09. 05. 2026 15.11 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Peter Magyar prisegel na položaj

Madžarski parlament je na današnji ustanovni seji potrdil vodjo konservativne stranke Tisza Petra Magyarja za novega premierja, s čimer se je končala dolgoletna vladavina Viktorja Orbana. Magyar je ob izvolitvi obljubil, da bo Madžarski "služil", ne pa ji "vladal", poroča francoska tiskovna agencija AFP. S tem se je končalo obdobje odhajajočega premierja Viktorja Orbana, ki je vlado vodil 16 let.

Magyarja je za novega predsednika madžarske vlade podprlo 140 poslancev, 54 jih je bilo proti, eden se je glasovanja vzdržal, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. Zatem je prisegel na položaj.

Objavo rezultatov glasovanja so tako v parlamentu kot zunaj njega, kjer so se zbrali državljani, pospremili z glasnim aplavzom. 45-letni Magyar bo tako po 16 letih na oblasti zamenjal desničarskega populista Orbana, ki se po poročanju AFP danes ni udeležil ustanovne seje parlamenta.

FOTO: AP

Izvolitev Magyarja je pred tem poslancem predlagal madžarski predsednik Tamas Sulyok. Ob tem je poudaril, da konservativna stranka Tisza, ki ji je bil na volitvah 12. aprila zaupan mandat brez primere, nosi zgodovinsko odgovornost za Madžarsko in njen narod.

Tisza ima po zmagi na volitvah v novem sklicu parlamenta 141 od skupno 199 poslanskih sedežev. V parlament sta se sicer uvrstili še konservativna populistična stranka Fidesz dolgoletnega premierja Viktorja Orbana z 52 poslanci in skrajno desna Naša domovina, ki si je zagotovila šest sedežev.

Tisza za novo predsednico parlamenta predlaga Agnes Forsthoffer, ki bo prva ženska na tem položaju po 17 letih. Nasledila bo Laszla Köverja, ki je parlament v Budimpešti vodil od leta 2010.

FOTO: AP

Na sporedu spremembe

Magyarjeva sredinsko-desna stranka Tisza je prejšnji mesec zadala osupljiv poraz Orbanovemu nacionalistično-populističnemu Fideszu ter osvojila več glasov in poslanskih sedežev kot katerakoli druga stranka v madžarski postkomunistični zgodovini.

Zmaga, ki je Tiszi tako prinesla kar dvotretjinsko parlamentarno večino, bo omogočila razveljavitev številnih politik, zaradi katerih so kritiki Orbana označevali za skrajno desno avtoritarno figuro.

Stranka Tisza je uvodoma obljubila obračun z domnevno korupcijo in naj bi preoblikovala politično dinamiko v Evropski uniji, kjer je nekdanji premier pogosto blokiral ključne odločitve, poroča AP News.

FOTO: AP

Po njegovi prisegi bo pred parlamentom znova zaplapolala zastava Evropske unije. Izobešanje zastave EU pred hramom madžarske demokracije je leta 2014 prepovedal njegov odhajajoči predsednik Köver.

Magyar je Madžare pozval, naj se udeležijo celodnevnega praznovanja na trgu Kossuth pred parlamentom, s katerim bodo obeležili njegovo inavguracijo in konec Orbanove ere. Več tisoč ljudi se je že zbralo na trgu med prisego novih poslancev, mnogi z madžarskimi zastavami in zastavami EU ter nosili majice stranke Tisza.

FOTO: AP
peter magyar madžarska tisza

