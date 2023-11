Po 17 dneh dosegli ujete delavce, zadnje metre kopali ročno

Potem ko so se reševalci več kot dva tedna zaman trudili doseči ujete delavce, vmes pa morali zaradi novih podorov in drugih nevarnosti vrtanje cevi, po kateri bi jih rešili, ustaviti in drugje začeti znova, so danes iz Indije vendarle prišle dobre novice. Zadnji poskus reševanja se je končal uspešno, po 17 dneh so le prišli do 41 delavcev, ki so v zasutem predoru čakali na rešitev, poroča Guardian.

Reševalna akcija se sicer s tem še ni končala, delavce morajo zdaj po le 90 centimetrov širokem prehodu iz zvarjenih cevi, ki so jih reševalci potisnili skozi zemljo in skale, na nosilih dvigniti na površje. Vse skupaj naj bi trajalo še nekaj ur. Na območju se medtem že zbirajo zdravstvene ekipe z reševalnimi vozili, ki bodo ponesrečence odpeljala na pregled v bližnjo bolnišnico.

Reševalci so delali vso noč, da bi se čim prej prebili do ujetih. Potem ko se je vrtalni stroj v petek pokvaril, so zadnjih deset metrov odkopali z ročnim orodjem, je po poročanju AP povedala predstavnica guvernerja indijske zvezne države Utarakhand, kjer se je nesreča zgodila.

Nesreča se je zgodila 12. novembra, ko se je porušil 150-metrski del 4,5 kilometra dolgega cestnega predora v gradnji. Kmalu po nesreči so z delavci vzpostavili stik in jim začeli dovajati kisik. Po majhnem cevovodu, ki so ga uporabljali tudi za komunikacijo, so jim pošiljali stisnjene pakete s hrano iz čičerike in suhega sadja, po dobrem tednu dni pa so jim začeli dostavljati še tople obroke. Velikega pomena je bila tudi videopovezava s površjem, po kateri so se delavci pogovarjali s svojci.

Predor Silkjara v okrožju Utarkaši je del ambicioznega vladnega projekta, ki naj bi izboljšal povezave med znanimi romarskimi kraji v Utarakhandu. V gorati zvezni državi, kjer se nahaja več himalajskih vrhov in ledenikov, je nekaj najsvetejših krajev za hindujce.