Po 17 dneh v Srbiji ujeli zloglasnega Malčanskega brivca

Srbske oblasti so blizu pokopališča v vasi Malča na jugu Srbije po 17 dneh iskanja vendarle našle in prijele obsojenega pedofila Ninoslava Jovanovića , piše telegraf.rs.

Jovanović, sicer večkrat pravnomočno obsojeni ugrabitelj, posiljevalec in pedofil, je 20. decembra ugrabil 12-letno Moniko Karimanović. Deklico je iskalo več sto ljudi, po desetih dneh pa so jo našli živo in zdravo. Jovanović, ki so mu nadeli vzdevek Malčanski brivec, ker je svojim žrtvam običajno obril lase ali jih ostrigel, je Moniko, ki ji je prav tako ostrigel lase, skrival v nekdanji, zapuščeni hiši svoje mame.

Ugrabil jo je 20. decembra okoli 7.30, ko je bila na poti v šolo v Brzem Brodu. Delal je kot gradbenik pri eni od hiš v njeni vasi, 12-letnico pa je najbrž več dni opazoval. Usodnega petka je ukradel avtomobil in ugrabil dekle. Pri iskanju so pomagali tudi lovci in številni državljani, mnogi taksisti pa so na pomoč priskočili tako, da so ljudi brezplačno prevažali na kraje, kjer je potekalo iskanje dekleta.

Jovanovića so januarja lani predčasno izpustili iz zapora, kjer je prestajal 15-letno zaporno kazen zaradi ugrabitve in posilstva mladega dekleta. Prvič se je v zaporu znašel leta 1996, ko so ga zaradi posilstva dekleta obsodili na deset let zapora, nato pa predčasno izpustili po devetih letih. Pred kratkim je v zaporu odsedel še dodatnih pet mesecev, ker je nadlegoval neko žensko preko družbenih omrežij.