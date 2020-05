Po 17 letih dele ZDA čaka prava invazija žuželk, ki večinoma časa preživijo pod zemljo

Periodične cikade se bodo v začetku ameriškega poletja na jugozahodu in zahodu Virginije ter v delih Severne Karoline pojavile po 17 letih. Zadnja 'invazija' v regiji je bila leta 2003, čeprav so nekateri deli države manjše število cikad videli tudi leta 2013.

Na površini približno 4000 kvadratnih metrov se lahko pojavi kar milijon in pol teh insektov. Čeprav gre za žuželke, ki živijo od dva do štiri tedne, kar je v primerjavi z drugimi veliko, pod zemljo v stadiju nimfe preživijo od 13 do 17 let. Hranijo se s koreninami dreves, znotraj vrste pa entomologi poznajo 15 različnih zarodov. Ko so nimfe pripravljene, zgradijo t. i. blatne cevi v zemlji in se splazijo ven, da najdejo mesto, kjer lahko opravijo izlevitev.

Za ljudi niso škodljive, prav tako pa so dober vir hrane za ptice in druge živali, recimo rakune in želve. Tudi v mesecu dni lahko sicer povzročijo veliko škode mladim drevesom, pa tudi vinskim trtam, kamor samice odležejo svoja jajca.